Preocupa el nivel de endeudamiento de los salteños, “tienen hasta 4 préstamos juntos”

Desde la Municipalidad de Salta están avanzando en asesoramiento y asistencia a vecinos de la ciudad quienes están “en aprietos” debido a los préstamos que requirieron. Es que el tener que pagar las deudas, afrontar la crisis económica, como así imprudencia de no saber si tienen capacidad de pago, los lleva a endeudarse más y más.

Al respecto la subsecretaria de Defensa al Consumidor de la Municipalidad, Emilia Calmejane, dialogó con FM Pacífico donde comentó primeramente que, tras suscribir un convenio con la UCASAL, están avanzando en la educación para el consumo y el desendeudamiento. “Hemos visto desde la pandemia, y hasta ahora, que esto se ha agravado”, indicó.

“Por un lado, los bancos y entidades financieras otorgan préstamos sin verificar si la persona tiene capacidad de pago, por otro lado está la situación económica del país que no colabora, que hace que se recurra a facilidades de créditos que luego se hace imposible” el pago de los mismos, comentó.

A esto sumó como aristas el hecho que no se brinda información al consumidor, que no se verifican datos del mismo o si puede afrontar ese préstamo, la irresponsabilidad de los bandos ante el endeudamiento que se genera, y la tecnología que permite adquirir préstamos a un clic de distancia. “La gente, para afrontar sus gastos (sean alquileres, colegios, la comida) van generando este endeudamiento que después el consumidor no sabe a dónde dirigirse, no puede salir de ese círculo vicioso”, aseveró.

También han visto situaciones donde bancos otorgan créditos para pagar otros. “Es una situación donde se ven hasta 3 o 4 préstamos para pagar otro y el consumidor no puede salir nunca, debe mucho, el cuádruple”, subrayó Calmenaje esta realidad, por lo cual mucha gente pide asesoramiento, mientras otros requieren información para evitar problemas futuros.

Es por eso que, teniendo a disposición los talleres, invitaron a todos los vecinos en estas situaciones a acercarse a las oficinas de la Municipalidad o también ingresar a la página web, encontrando las vías de contacto para dialogar con el personal a disposición.