¡A ayudar! Necesita juntar más de $300.000 hasta mañana para volver a ver

¡Atención a todos los salteños de buen corazón! Estas horas son más que importantes para que muestren su gentileza, ayudando a quien más lo necesita, en este caso a una querida docente del norte provincial quien requiere juntar una importante suba de dinero para la operación que le permitirá volver a ver.

Adela Ortiz es el nombre de esta vecina de Tartagal quien precisa juntar el dinero que le permita comprar los cristales para la operación, teniendo plazo hasta mañana para asegurar su adquisición y programar la cirugía a realizarse en Orán durante el resto del mes, solo si consigue los elementos.

El programa Activados de VideoTar compartió más detalles, de la mano de Clelia, persona cercana a esta docente quien precisó que “ella necesita hacerse una operación de la vista, no tiene coseguro, hay que pagar la medicación a usar ese día, sets quirúrgicos”, entre otras cosas, para tratar sus cataratas.

“Ella tiene cubierta la vista, el ojo izquierdo es el más afectado, hay que cancelar los 300.000 pesos para el viernes por los cristales, de ahí nos darían una fecha fija para operarla en noviembre, con fecha a cancelar”, agregó sobre esta docente reconocida en el norte, quien llegó a ser directora y vicedirectora.

“El total es de $440.000”

Por su parte Adela apeló al corazón de toda la gente para poder costear su tratamiento que le permita volver a ver. “Dios no va a permitir que me quede ciega, sino que me voy a recuperar, tengo mucha fe; a los que me puedan ayudar, Dios les va a devolver su bendición”, expresó la maestra.

Para los vecinos del norte, sobre todo de Tartagal, podrán colaborar en la plaza San Martín de esa ciudad durante la mañana y tare de este jueves, donde se hará una colecta. Para el resto de los vecinos de la provincia, pueden contribuir con el alias lorenaleon612.