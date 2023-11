Homenaje a los brigadistas: "Cada año es un tormento, podría haberse salvado, hoy es mi ángel"

El dolor sigue intacto, las lágrimas caen a cada uno de los presentes recordando y homenajeando, en este día tan especial de los Fieles Difuntos, a los 4 Brigadistas fallecidos mientras sofocaban un incendio forestal en Guachipas en 2014.

"Martín Albarracín, ¡Presente!; Víctor Ferryra ¡Presente!; Matías Vilte ¡Presente!; Mauricio Valdez ¡Presente!. Ahora y siempre" Así daba inicio al acto de la inauguración del Monolito en Honor a los Brigadistas.

Un compañero, emocionado recordó a sus colegas. "El color amarillo y verde representa valentía, valor, honestidad, valor, sacrificio, trabajo. En ausencia de nuestros compañeros hoy, a pesar de que pasaron muchos años, igual sigue doliendo, igual se lo sigue llevando dentro y en cada intervención, en cada ceniza que queda se los recuerda, siguen vivos en cada uno de nosotros".

Por su lado un Bombero Voluntario de Joaquín V. González destacó la pelea siempre por la vida de sus compañeros de parte de Albarracín. "No hay palabras de consuelo para aliviar el dolor del corazón sufriente de los padres, madres, de los familiares...Matías Vilte, el más chico de estos mártires que son la muestra cabal y genuina de la valentía eterna".

En la oportunidad, reconoció la valentía y todos los valores que estuvieron presente ese día fatídico cuando uno intentaba cuidar y salvar a otro. "El valor de la amistad, el compañerísmo, el de cuidar al otro, aún en las circunstancias más difíciles, incluso cuando ya se le estaba yendo la propia vida como Martín Albarracín que antes de morir se preocupó por su amigo y le gritaba ¡Corre Vilte, Corré...!".

La mamá de Martín Albarracín a través de Multivisión se mostró quebrada pero orgullosa de su hijo. "Cada año es un tormento. Volver a vivir todo, algo muy doloroso. Este dolor de madre es lo peor y que nunca quisiera que vuelva pasar, más de la forma en que murieron".

Entre lágrimas la mujer dijo cómo es seguir adelante. "Con la gracia de Dios seguimos adelante, esa fortaleza y de llevarlo en el corazón, con los recuerdos. Como un ejemplo de vida, a mí me conmociona mucho. Yo sé que él podría haberse salvado. Eso me emociona y me siento orgullosa. Es mi Ángel, son mis cuatro Ángeles que nos iluminan y nos dan valor para seguir adelante, a pesar de que lo vamos a llorar hasta el último día de mi vida".