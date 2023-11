Coordinadores de tour de compras hacían la “vaquita” de la “coima” para gendarmes

El juez Federal Nº 1 de Santiago del Estero, Dr. Guillermo Molinari, se apresta a indagar a los doce detenidos, entre ellos siete gendarmes, en una serie de allanamientos realizados anteayer por personal de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales (Uniprojud) de Gendarmería Nacional. Entre los uniformados se encuentran un primer alferez, una subalferez, un sargento ayudante, dos sargentos primeros y dos cabos, con lo que se confirmó que no hay jefes detenidos. En tanto, entre los civiles hay comerciantes y coordinadores de tour de compras.

La investigación develó evidencias del pago de “coimas” para que se concretara sin problemas el regreso en colectivos de Bolivia y Paraguay, donde adquirían artículos que pasaban hacia Argentina de contrabando, sin ningún tipo de documentación que acreditara la pertenencia ni procedencia. En este sentido, durante los procedimientos se secuestraron 13 vehículos de alta gama, 18 teléfonos celulares, 23 millones de pesos y 140 mil dólares.

Los investigadores develaron que quienes no pagaban las coimas, sufrían el secuestro de la mercadería que luego era vendida en La Salada y Once de la provincia de Buenos Aires y en comercios santiagueños.

Para que todos los pasajeros llegaran con todo lo comprado a sus domicilios, los coordinadores de los tours incluían en el precio del boleto un porcentaje que servía para entregarles a los uniformados corruptos o les pedían plata en el viaje.

Pero los efectivos no concretaban la maniobra delictiva con todos. Por ejemplo, no acordaban con quienes contrabandeaban neumáticos porque ahora estos vienen con un número de serie o sigla que los identifica, lo cual les dificultaba la venta a los gendarmes.

Como se sabe, los allanamientos se concretaron en las unidades de Gendarmería Nacional de Pinto (Aguirre), Quimilí (Mariano Moreno) y Monte Quemado (Copo). También se concretaron procedimientos en viviendas particulares y en comercios. En uno de ellos, sito en el barrio Mariano Moreno, la dueña le prendió fuego a toda la mercadería para que no le secuestraran.