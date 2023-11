Cómo sacar el crédito de $1.000.000 de ANSES paso a paso

El ministro de Economía, Sergio Massa, amplió el límite de los créditos que ofrece la ANSES. El aumento será de hasta el 150% en el monto de los préstamos del organismo previsional. De esta manera, el monto máximo para trabajadores en relación de dependencia es de $1.000.000 mientras que para jubilados y pensionados pasa de $400.000 a $600.000 desde el próximo lunes 6 de noviembre.

Créditos de $1.000.000 ANSES: tasas, cuotas y el requisito excluyente

Los trabajadores en relación de dependencia con salarios de hasta $1.980.000 (requisito excluyente) podrán pedir su préstamo de hasta $1 millón, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 50%, en 24, 36 o 48 cuotas, cuyo monto se depositará en la tarjeta de crédito asociada a la cuenta sueldo del solicitante. La primera cuota se descontará a los tres meses de recibido el préstamo.

Requisitos para pedir el crédito de un millón de pesos de ANSES

* Residir en la Argentina en forma permanente.

* Tener una antigüedad en tu trabajo no menor a seis meses.

* Ser trabajador en relación de dependencia aportante a la ANSES (SIPA) y que la declaración jurada realizada por tu empleador se corresponda con la actividad, condición, modalidad de contratación y situación del trabajo que realizás. Esto significa que no tenés que estar declarada como trabajador en periodo a prueba, ni tu actividad no debe desempeñarse de manera eventual, discontinua o de temporada. Para verificar lo declarado por tu empleador, ingresar a Mis Aportes en Línea.

* Tu sueldo no debe ser mayor a los $700.875 mensuales.

* Ser titular de una tarjeta de crédito del banco donde cobrás tu sueldo.

* Ser mayor de 18 años y no alcanzar la edad jubilatoria al momento de cancelación total del crédito.

* No superar la situación 2 de la Central de Deudores del BCRA.

* No ser titular de una jubilación o pensión.

* No ser trabajador eventual, discontinuo, de temporada o de casas particulares.

Cómo pedir el crédito de $1.000.000 de ANSES

La solicitud debe realizarse exclusivamente a través de la web del organismo, www.anses.gob.ar, o de la aplicación Mi ANSES, todos los días de 10 a 20. Los pasos para sacar el préstamo son los siguientes:

- Ingresar a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí elegí la opción Créditos trabajadores en relación de dependencia.

- Generar la solicitud. El aplicativo te va a guiar hasta completarla. Se puede consultar el estado del trámite en Mi ANSES.

- Finalizar el trámite. Una vez que ANSES haya procesado tu solicitud, te enviarán un código por mensajería. Cuando recibas el código tendrás que acercarte a una oficina de ANSES, sin turno previo, para confirmar tu identidad y finalizar el trámite. Tené en cuenta que el trámite se dará de baja automáticamente si no te presentas dentro de los siete días hábiles.

- Por último, ANSES te notificará cuando la solicitud haya sido aceptada. Una vez aprobada, se te va a acreditar el monto solicitado en tu tarjeta de crédito en los próximos siete días hábiles.