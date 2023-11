Por qué los videojuegos retro como el Buscaminas siempre son exitosos

Pexels

Hay dos grandes razones que permiten a los juegos retro como el Buscaminas gozar de un público en el mundo actual de los videojuegos, a pesar de que muchos se dejen llevar por la fidelidad gráfica y sus mecánicas complejas.

La nostalgia y la sólida jugabilidad de estos videojuegos los han vuelto unos clásicos con el paso del tiempo. Es por esto que en muchos lugares ofrecen el juego de las minas casino, para que puedas vivir esa experiencia retro.

Un viaje por tu niñez

Usualmente, cuando decimos que un videojuego es retro, estamos diciendo que ya tiene varios años de existencia, publicados entre los años 70 y la primera década de los 2000.

Por esto es normal que sigan gozando de popularidad entre la comunidad gamer, sobre todo los más veteranos, porque apelan a la nostalgia de estos jugadores, reviviendo las experiencias y emociones que sintieron cuando eran más jóvenes.

Lo mismo aplica para el Buscaminas, este fue uno de los primeros juego creados para computadores a finales de la década de los 80. Aunque este se haya planteado como un juego didáctico originalmente, no lo hizo menos entretenido, y son pocos los millennials que no jugaron alguna vez al Buscaminas en el ordenador para pasar el tiempo, sobre todo si todavía no tenían internet.

Cuando menos es más

Pexels

La presencia de gráficos hiperrealistas y mecánicas complejas en un videojuego no garantiza su calidad, e incluso puede llegar a abrumar a las personas. Esta es una de las razones por las que recurren a los juegos retros que ya han sido probados por el tiempo, y en su simpleza han demostrado ser capaces de entretener durante años a sus jugadores.

El Buscaminas es la prueba de que con poco se puede llegar lejos en el mundo de los videojuegos. El aspecto visual del juego es sencillo, con gráficos en 2D, un tablero con casillas donde puedes encontrar banderas, números y letras.

Las reglas son igualmente sencillas, debes despejar todas las casillas mientras que evitas explotar una mina. Los números que aparecen revelan el número de minas que hay en las casillas adyacentes, cuando no tienen números es porque no hay ninguna cerca. Al encontrar una mina, representada por la bandera roja, pierdes la partida.

Las reglas son lo suficientemente sencillas como para que cualquiera pueda empezar a jugar rápidamente. Además, la suerte también puede impactar en el resultado de la partida, así que puedes jugar varias veces sin obtener los mismos resultados.

El futuro de los juegos retro

La tendencia que se está dando hoy en día en varios estudios de relanzar sus juegos clásicos para nueva consolas seguirá acentuándose en los años venideros. Esta política beneficia a los jugadores que quieren volver a jugar sus juegos de la infancia sin perderse los lanzamientos más recientes.

Los videojuegos retro seguirán ocupando un lugar respetado en el mercado, ya que las nuevas generaciones se divierten principalmente por vías digitales. Cada vez son más los niños que crecen jugando videojuegos en su móvil, consola u ordenador. Estos jóvenes serán los consumidores del futuro en este mercado y tendrán la misma inclinación por volver a jugar los mismos videojuegos que los divirtieron tanto en su niñez.