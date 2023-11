Día del Canillita, un oficio que sostiene muchas familias: "Agradezco tener trabajo"

Si aún sos de los que reciben el diario papel en casa o en la oficina, seguro contactás con algún "canillita" o "diarero" o en tu niñez seguro llegaba a tu barrio con alguna frase particular, casi como cantada "¡Diario...diariooo!" y hoy habrás notado que ese diario no llegó o que la revistería no trabajó, es porque hoy celebran el día del Canillita.

La fecha se estableció en memoria de Florencio Sánchez, periodista y dramaturgo que dirigió la obra Canillita, en la cual representaba a los chicos que vendían periódicos en la calle.

Mantener este oficio, con el avance de la tecnología no es cosa fácil y es un desafío ante el esfuerzo que hacen grandes periódicos en todo el mundo.

En el día del Canillita, Sarita, una querida vendedora de diarios y revistas se mostró orgullosa de su trabajo y contó que todos los días, no importan feriados ni días festivos, ella, desde muy temprano coloca su puesto de diarios y revistas en la intersección de calle España y Zuviría.

“En este oficio estoy hace 39 años, primeramente quiero agradecer a Dios por tener un trabajo”, manifestó en diálogo con Aries.

Si bien opinó que descendió la venta de diarios y revistas en versión papel, aseguró que su fuerza para salir adelante está en Dios y en el amor por lo que hace.

Bien dicen que no se trata del tipo de trabajo, sino de la actitud y las ganas por salir adelante, ejemplo de eso es Sarita, publicó FM Aries.