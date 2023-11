Obras en la plaza 9 de Julio: el Tribunal de Cuentas detectó irregularidades en la contratación

Esta mañana se llevó a cabo una nueva reunión de la Comisión de Legislación General en el Recinto deliberativo. Del encuentro participaron los miembros del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Salta, con quienes se abordaron aspectos relacionados al Decreto municipal N° 244/23, que incluye en su Anexo el Cuadro de Cargos de la Estructura Orgánica Inferior de cada una de las Secretarías, y sobre la ejecución de las obras de refacción y puesta en valor de la plaza 9 de Julio. En la ocasión, los representantes del organismo de control externo dieron a conocer su punto de vista y las acciones llevadas a cabo en relación a una de las temáticas abordadas.

Por otro lado, los concejales dieron visto bueno a un Proyecto de Resolución que solicita al DEM que brinde la concesión administrativa de una superficie de terreno del cementerio municipal San Antonio de Padua, a favor de la comisión Provincial de Veteranos de Guerra de Salta.

Al inicio de la reunión, la presidenta de la mesa de trabajo, Paula Benavides (SI), dio la bienvenida a los presentes, planteando los objetivos de la convocatoria.

En primer lugar, los miembros del Tribunal de Cuentas se refirieron al Decreto 244. En este sentido, el presidente del organismo, Sócrates Paputsakis, indicó que "se está iniciando el trabajo de auditoría y control, porque los antecedentes llegaron ayer".

Además, sostuvo que "el instrumento designa funcionarios que hoy forman parte de la planta permanente en cargos que tienen carácter transitorio". También señaló que desde el órgano de control se deben llevar a cabo los estudios necesarios de los procedimientos y los legajos de cada uno de los empleados. Sobre el tema agregó que se realizó una recomendación al DEM de no aplicar los Decretos hasta que se realice un análisis de oportunidad mérito y conveniencia.

Por otro lado, se refirieron a la ejecución de obras de refacción y puesta en valor de la plaza 9 de Julio. En relación a esto, Paputsakis destacó que la auditoría sigue en proceso porque la obra todavía no está finalizada y no cuentan con toda la documentación necesaria para el procedimiento a su cargo.

Detalló sobre al análisis que vienen llevando adelante: "La contratación se inició en agosto del año pasado, pero debido a situaciones específicas y observaciones del CoPAUPS se detuvo el inicio de las obras, ya que se tenía que adecuar el proyecto". Añadiendo en relación al procedimiento llevado a cabo por el DEM: "Recién se inició el trabajo en enero, con todo lo que implica el proceso inflacionario, la actualización de precios y eventuales redeterminaciones. En marzo se llevó a cabo un proceso de ampliación de obras que incluye la iluminación, modificaciones de las rejas y la estructura de la glorieta”.

En este marco indicó que desde el TC se remitió al Concejo Deliberante información que consta de "la auditoría realizada por nosotros, que no es posterior sino concomitante en cada uno de los procesos". Al referirse a los avances de los plazos, indicó: "En abril debía ser la primera entrega, se postergó a julio y se realizó una ampliación en octubre, y todavía no se ha certificado el final de las obras ni ha sido recibido por la municipalidad". Finalmente, indicó que el proceso de las obras es "desprolijo, con un presupuesto originalmente previsto en 130 millones que terminó costando 380 millones y que a un año de iniciado el proceso, no se ha concluido cuando se estimaba en 160 días de obras". Paputsakis también señaló: "Estamos iniciando acciones sumariales en cuanto a la situación irregular de los procesos de contratación y adjudicaciones, así como las sobrecertificaciones".

Durante el desarrollo de la reunión, los concejales pudieron hacer consultas a los miembros del Tribunal de Cuentas en relación a las certificaciones de las obras, las redeterminaciones de plazos, la documentación proporcionada por el DEM, entre otros puntos.