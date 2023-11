Sumario a funcionarios por obras en Plaza 9 de Julio: “Deberán responder con su patrimonio”

Tras interiorizarse de los informes presentados por el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad sobre la ejecución de las obras de refacción y puesta en valor de la plaza 9 de Julio, la concejal Alicia Vargas, aseguró que “todo lo que es la parte legal y la parte administrativa de las contrataciones están mal”.

En vista de ello, adelantó que se realizará un sumario administrativo contra los funcionarios involucrados en la obra. “No crean que la función termina cuando se retiran de municipio, en el caso de que haya daño al erario municipal, ellos pueden responder hasta con su patrimonio personal, así lo indica la ley”, afirmó.

Entre las irregularidades más graves, indicó que se certificó un avance de obra del 96% de la obra cuando en el avance real, según el Tribunal de Cuentas, es del 85%. “Desde ahí ya estamos yendo para atrás”, comentó.

Según el Tribunal de Cuentas, el municipio lleva invertidos alrededor de 380 millones de pesos “para una plaza que realmente no se ve, no se nota tanta plata”.

En ese punto, hizo una comparación con el puente de la Ayacucho, por el cual, se invirtieron 240 millones. “Un puente que es una obra realmente faraónica con respecto a un valor de la Plaza 9 de Julio, que costó mucho más, 380 millones es una locura”, dijo.

Siguiendo con las falencias, explicó que la obra no tiene presentado ni los planos de electricidad ni los planos de riego por aspersión. “Si no tenemos planos, no podemos saber dónde están colocados, el material que ellos han utilizado, si es nuevo, si es reciclado. No podemos saber eso absolutamente nada”

Según la edil, desde el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines (COPAIPA) se hicieron una serie de observaciones bastante fuertes y nunca más volvieron los planos para su aprobación o para su verificación.

Ampliaciones y redeterminaciones

Vargas indicó que se realizó una ampliación de 36 millones de pesos sobre la obra inicial, de 131 millones de pesos, sin respetar los pasos previstos por la ley. “La ampliación debería ir sobre cada uno de los ítems, pero en este caso dice ampliación, orden de compra tanto y un valor de 36 millones de pesos. No lo hicieron como tiene que ser, como lo ordena la ley”.

¿Cuánto se gastó en la plaza?

Vargas dijo que el Tribunal de Cuentas mencionó 380 millones. “Es una locura en relación a lo que se ve en la plaza. No está terminada, no se hizo nada en la fuente cuando ya está prácticamente facturada, tampoco se hizo la limpieza del Monumento General Arenales. O sea, no está terminada la obra”.

Lo que viene

Sobre los pasos a seguir, dijo que “hay que cotejar si hay ítems superpuestos entre la obra original, las tres obras complementarias”.