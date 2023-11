Concejales le dijeron no a Bettina para hacer un convenio por la Avenida Costanera

En la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, los ediles trataron un proyecto remitido por la intendenta Bettina Romero para realizar un convenio urbanístico entre los fideicomisos de Vía Aurelia y Recodo, para el desarrollo y ejecución de Avenida Costanera y decidieron denegarlo por estar “viciado de irregularidades”.

El proyecto llegó con un dictamen de las comisiones de Obras Públicas y Urbanismo y de Legislación General, aconsejando sancionar una resolución no haciendo lugar a la suscripción del convenio urbanístico.

La primera en tomar la palabra fue Paula Benavides quien aprovechó la oportunidad de tirarle un palito a la secretaria de Desarrollo Urbano, María Eugenia Angulo, “en alguna oportunidad la arquitecta Angulo se manifestó diciendo que desde el Concejo Deliberante que no trabajábamos, puntualmente con este proyecto creo que la Municipalidad advirtió que de beneficioso no tiene nada porque básicamente permite otorgarle al desarrollador permiso de venta de los espacios verdes de tres barrios de la ciudad”.

“Estos tienen que ser donados y cedidos a cambio de la realización de una parte de la Avenida Costanera, ni siquiera la avenida completa”, aclaró asegurando que el proyecto tiene deficiencias técnicas.

“El primer obstáculo técnico con el que nos encontramos en este convenio es que el Concejo Deliberante no puede disponer de una propiedad que todavía no ha recibido, es decir que no forma parte del erario municipal, con lo cual, tal y como está no podemos avanzar”, explicó.

“En cuanto a las consideraciones personales, y que se lo consulté a la arquitecta Angulo en este convenio dejamos sin ningún espacio verde a tres barrios de la Ciudad; le damos la posibilidad de venta, que haciendo una averiguación de mercado, el precio de los terrenos era mayor a la realización de este tramo de la Avenida Costanera”, manifestó.

José Gaufín también se sumó y luego de explicar su punto de vista consideró que la contribución por mejora sería la forma más viable para poder realizar la obra que “sería importantísima”.

Finalmente Abel Ramos destacó el “buen espíritu del proyecto, pero está viciado de irregularidades”.