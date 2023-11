Pablo necesita un colchón de dos plazas y no puede comprarlo, piden donaciones

Pablo tiene 32 años y desde que nació presenta una discapacidad producto de no haber recibido oxígeno durante 20 minutos. Es simpatizante de Juventud Antoniana y por el afecto que despierta en la familia del Santo es que lanzaron una campaña para que pueda cambiar su colchón y conseguir otras mejorías.

El joven habló y dijo "necesito así como un sommiers, la parte de abajo aguanta necesito el colchón. Tiene que ser de goma espuma. No es que necesito un colchón especial, es para estar tranquilo y relajado, descansar mejor", contó.

Se mostró agradecido por el acompañamiento de la familia Antoniana, a quien empezó a seguir desde 2001 "Gracias a Dios esto se viralizó rápido. La gente Antoniana está contenta, que lindo regalo".

A su pedido sumó el poder mejorar el estado del cuarto donde vive. "Para mejorar un poquito el cuarto que tengo, no es grande no es la gran cosa, no vivo mal, pero no está mal el cambio" concluyó por Somos Salta con una alegría y simpatía que contagia.

Para quienes quieran colaborar con Pablo pueden hacerlo al Alias: PABLOELIASMADRI.UALA