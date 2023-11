Campaña negativa: por qué Sergio Massa mandaba a los televidentes a mirar Google durante el debate

La campaña sucia entró de lleno en el debate presidencial previo al balotaje cuando Sergio Massa invitó en reiteradas oportunidades a los espectadores a ver lo que había dicho anteriormente Javier Milei sobre determinados temas conflictivos. Así, el candidato peronista intentó mostrar las contradicciones del postulante libertario: en Google, la primera búsqueda que mostraba la plataforma tecnológica era un sitio sin identificación partidaria, por el que paga Unión por la Patria.

El ministro de Economía y candidato del oficialismo invitó cinco veces a la audiencia a buscar en Google "lo que dijo Javier Milei", con el objetivo de arrinconarlo en temas como su admiración por Margaret Thatcher, los textos plagiados de otros autores en sus libros, la quita de subsidios de servicios públicos, la reducción de aportes al sistema jubilatorio y la privatización de la educación.

El problema surgió cuando decenas de personas que iban a buscar esos datos en Google eran direccionados hacia una página sin ninguna identificación partidaria, que mostraba las contradicciones de Milei, pero que estaba patrocinada por Unión por la Patria.

"Ingresá ya a la única web que tiene toda la información de Milei. Enterate todo lo que está diciendo Milei en vivo y en directo. Ya", dice el aviso con el que Unión por la Patria promociona el sitio "Loquedicemilei.com".

Algunas de las notas que muestra el portal de noticias financiado por Unión por la Patria.

"El próximo 19 de noviembre la Argentina elige Presidente. Pero... ¿conocemos bien quiénes son los candidatos que participan del balotaje y cuáles son sus propuestas? En esta Web, mostramos lo que de verdad piensa el candidato Javier Milei y cuál es su auténtico plan para nuestro país, en caso de ser electo presidente de la República", anuncia el portal armado por el frente electoral de Sergio Massa.

Google tiene un "centro de transparencia publicitaria", que permite ver cuánto dinero destinan los diferentes partidos políticos para hacer campaña en su plataforma tecnológica y dónde ponen sus avisos publicitarios. Allí puede verse que Unión por la Patria gastó en el último mes $37,98 millones en los diferentes avisos que publicó en Google, entre los cuales figura cada uno de los que promocionó a través de la página "Loquedicemilei.com".

Notas que aparecen en el portal de noticias Loquedicemilei.com

En ese portal de noticias sobre Milei hay numerosas notas sobre la postura del candidato libertario, con estos títulos: "Contra la educación pública", "Me represento con Margaret Thatcher", "La venta de órganos", "Venta de niños", "Libre portación de armas", "Golpear radicales", "Macri es repugnante", "Contra los desaparecidos", "Contra la democracia", "Derecho a morir de hambre", "Comparar las relaciones homosexuales con la zoofilia", "Milei habla con sus perros muertos" y hasta "La extraña relación con su hermana".

Consultados por Clarín, fuentes cercanas a Milei dijeron que eso es "una muestra más de como se usan los recursos públicos para desprestigiar a un candidato. Esa propaganda negativa se financia con recursos públicos".

La invitación de Massa a ver el sitio de Milei

La estrategia de hostigar a Milei y marcar los temas conflictivos al inicio del debate, se enlazaba con la campaña publicitaria que Unión por la Patria venía desarrollando desde el día anterior al debate presidencial en Google, con el sitio "Loquedicemilei.com". Es decir, habían creado un portal de noticias que iba a reforzar las palabras de Massa, en detrimento de Milei.

Massa había resuelto arrancar con los tapones de punta contra Milei, planteando lo que consideraba puntos débiles del candidato libertario, cuyas declaraciones estaban en esos "videítos" en "Loquedicemilei" en Youtube. Una estrategia que nadie había anticipado y que recién se conoció después del debate, cuando se viralizaron en redes sociales los videos de varios youtubers mostrando ese portal de noticias patrocinado por Unión por la Patria.

La secuencia con la que Massa articuló su discurso con el portal de noticias "Loquedicemilei" fue en el primer eje temático, la Economía, donde arrancó Milei los primeros dos minutos explicando su propuesta.

Pero apenas arrancó Massa, en lugar de exponer sobre la Economía, empezó a hacer una serie de preguntas. "Javier, por sí o por no, te quiero preguntar: dijiste en el programa de Feinmann que vas a eliminar los subsidios, ¿los vas a eliminar, sí o no?. Por sí o por no, ¿vas a privatizar Vaca Muerta, como dijiste en el programa de Chiche Gelblung, sí o no? ¿Vas a dolarizar la economía, como planteaste en la carta que le presentaste a la Justicia Electoral? Por sí o por no, ¿vas a privatizar ríos y mares, como planteaste en la carta que le presentaste a la Justicia en tu programa de gobierno? Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central?".

Visiblemente enojado, Milei empezó a responderle sobre cada uno de los temas. Arrancó con los subsidios al transporte, las tarifas, su propuesta de "terminar con el Banco Central" y de recuperación de la economía; mientras lo acusaba sobre cuánto les habían "robado" en los últimos 20 años desde la caída de la Convertibilidad, "el gobierno de delincuentes en el que vos participás" y que los salarios habían caído "un 33% en tu gestión como ministro de Economía, que ya venían cayendo de antes con Macri".

"Bueno, lo primero que te voy a dar es un consejo. El debate es largo, no te pongas agresivo", le respondió Massa. Y le dijo que "la gente lo que espera son respuestas, la construcción de políticas de Estado", así que "atacando, agraviando, faltando el respeto, no lo vas a construir". Y volvió con sus preguntas: "Por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía? ¿Vas a eliminar los subsidios?".

Todas esas preguntas, tenían una relación directa con el portal de noticias "Loquedicemilei.com", que había armado Unión por la Patria y venía promocionando desde el día anterior en Google. "O mentiste en lo de Feinmann o mentís esta noche, porque dijiste que ibas a eliminar los subsidios", insistió Massa.

"Eso de estar fraccionando videítos y esas cosas para generar mentiras, yo entiendo que te funcione la campaña del miedo y todo eso, pero dejá de mentirle a la gente; es decir, vamos y hablemos con la verdad", le dijo Milei, mientras insistía con sus propuestas para terminar con la emisión monetaria, bajar la inflación.

"Bueno, por sí o por no, porque desgraciadamente todavía no logramos saber si los subsidios a los jubilados, al transporte, al sistema de créditos, al sistema de viviendas vas a eliminarlos o no, porque la gente espera respuestas", insistió Massa; mientas Milei le decía que "no".

"Entonces le mentiste a Feinmann", dijo Massa. Y agregó: "Lamentablemente escuchamos a este candidato" a lo largo de la campaña con una motosierra, decir que iba a eliminar los subsidios, "que representan la suba del 300% en las tarifas, del 400% del boleto de tren y de colectivo, la eliminación de los programas de atención contra el cáncer, el recorte en $83.000 a cada jubilado y jubilada. ¿A cuál le creemos, al que mintió en lo de Feinmann o al que mintió esta noche?".

-Muy fácil -respondió Milei-. Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, ese que está siendo acusado es el que dice la verdad, digamos, porque si vos fueras Pinocho ya me hubieras lastimado un ojo.

-Javier, entiendo que hiciste tu carrera, mas que como economista, como standupero de televisón -dijo Massa-. Pero desgraciadamente lo que vemos es que, o te contradecís en la base que le presentaste a la Justicia Electoral y le mentiste a la Justicia -lo cual es grave-, o te contradecís esta noche. Yo los invito a ver en casa, a poner en Google ’lo que dice Milei’, y lo van a ver.

"Yo los invito a poner en Google los videos completos y no los que los brasileros le editan para hacer campaña negativa", le respondió Milei, mientras Massa insistía con las preguntas sobre lo que había dicho en diversos programas de televisión. Una estrategia que repitió el ministro de Economía a lo largo de todo el debate, en cada uno de los temas sobre los que expusieron Massa y Milei.

Por Alejandro Alfie /Clarín