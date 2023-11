A 6 años del ARA San Juan: "Hoy no es un día especial, todos lo son"

La tiranía del tiempo da cuenta que este 15 de noviembre es un nuevo aniversario de la tragedia del submarino ARA San Juan, con el recuerdo de aquellos 44 tripulantes, varios de ellos salteños, quienes permanecen en el recuerdo de la sociedad, no siendo nuestra provincia ajena al dolor de esas familias.

En esta fecha InformateSalta se comunicó con Faustino Arjona, padre de Ramiro Arjona, uno de los salteños tripulantes del navío quien se permitió compartir unas palabras y una reflexión en medio del dolor por la ausencia de su hijo que, reconoció, es permanente y diaria.

“Para nosotros no es un día especial, todos los días son especiales, es recordar a nuestro hijo”, mencionó sobre su caso, agradeciendo posteriormente el cariño y el respaldo que le da la gente. “Los vecinos todos los 15 nos saludan, nos dan fuerza, nos dicen que algún día se va a saber la verdad, nos dan mucha fuerza ante los malos momentos que pasamos y que seguimos viviendo”, dijo.

Estas muestras de afecto y compañía son permanentes. “Si viajo en el colectivo, me encuentro con alguien y me habla de Ramirito, así lo conocían en el pueblo y me dicen ‘fuerza, algún día se va a saber la verdad’, en el pueblo tengo mucho apoyo”, dijo sobre sus vecinos de Campo Quijano.

“A Ramiro todos lo querían mucho y todavía lo quieren, si salgo al centro, algún abrazo voy a recibir”

También se permitió una crítica a las promesas políticas de las que dijo ya no espera nada pues “ninguno te da esperanza, como padres queremos saber la verdad, algo nos tapa el gobierno, yo tengo la esperanza y la fe que están vivos, no todos pero ellos siguen vivos; tengo esa esperanza que algún día se haga realidad nuestro sueño y poderlos ver de nuevo”, concluyó su charla con nuestro medio.