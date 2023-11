¿Qué hacer si te equivocás en una transferencia bancaria?

Una transferencia bancaria consiste en enviar dinero de una cuenta a otra. Es decir, es la operación por la que una persona o entidad (que también se denomina ordenante) decide enviar una determinada suma de dinero a la cuenta bancaria de otra persona o entidad (el beneficiario).

Si bien se trata de un método de pago o de envío de dinero fácil, rápido y seguro, que se acredita de forma inmediata y no tiene comisión, entre sus ventajas, también puede volverse un problema si la persona que lo utiliza comete algún error durante el procedimiento.

ERRORES FRECUENTES

Generalmente, los motivos más frecuentes por los que se puede llegar a necesitar la cancelación de una transferencia son: por la elección de un destinatario incorrecto o el ingreso de un monto equivocado de dinero.

Acá la mala noticia: no se puede cancelar una transferencia bancaria. Es decir, no existe una opción concreta que ofrezcan las instituciones financieras para este tipo de necesidades. Sin embargo, esto no significa que todo esté perdido en el caso de un error.

Si bien no se puede cancelar una transferencia bancaria, esto no significa que todo esté perdido en el caso de un error.



QUÉ HACER PARA CANCELAR UNA TRANSFERENCIA BANCARIA

Una transferencia bancaria no se puede cancelar debido a que, por lo general, la misma se efectúa de manera inmediata, sobre todo cuando se trata de cuentas de un mismo banco o bien de contactos guardados en la agenda personal. En este último caso, lo mejor que se puede hacer es ponerse en contacto con aquella persona a la que se le envió la transferencia por equivocación. Lo mismo puede hacerse si el destinatario no es conocido, pero sí se poseen sus datos.

En ambos casos, la devolución del dinero no es segura porque depende de la buena fe de su receptor. Si accede, este deberá proceder con una nueva transferencia o con otro tipo de pago que acuerde con el afectado.

Si no se conocen los datos del receptor involuntario, lo que se puede hacer es ponerse en contacto con el área de operaciones del banco, tanto del propio como del ajeno. La institución financiera puede iniciar un proceso de devolución del dinero, pero no ofrece garantía de éxito. Este puede llevar tiempo y en algunos casos es comisionado.

Por todo esto, lo mejor que se puede hacer para evitar caer en la necesidad de cancelar una transferencia bancaria es prestar suma atención al momento de realizar esta operación y tener en cuenta estos puntos:

Si el contacto está en agenda, se debe mirar si el seleccionado es el correcto.

Si se tiene que ingresar un alias o un CBU, es fundamental corroborar el nombre o los dígitos en cuestión.

Lo mismo ocurre con el monto seleccionado: para evitar inconvenientes, nada mejor que confirmar varias veces que hasta los centavos sean los indicados.

Con información de La Nación