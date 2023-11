Balance negativo de Benavides a la Municipalidad: "Sus prioridades fueron las macetas"

En medio de los cambios políticos que vive Argentina y en la cuenta regresiva para un cambio de gobierno en la Municipalidad de Salta, la saliente concejal Paula Benavides estuvo conversando con Sin Vueltas de InformateSalta, donde hizo un balance de su labor, analizó el futuro de su partido Salta Independiente, pero también fue crítica sobre la actual gestión en la comuna capitalina.

Primeramente y sobre lo realizado en el Consejo Deliberante, Benavidez realizó un balance que lo tildó de positivo, donde "hemos acompañado todo aquello que consideramos que estaba bien y nos hemos opuesto, hemos visibilizado, incluso hemos judicializado aquellas cuestiones que llegamos a ver no se estaban haciendo de manera transparente".

Rescatando que se buscó el consenso y el diálogo para abordar cuestiones, como ser la necesidad de reformar la Carta Municipal, a la cual no le dio un visto bueno fue a la actual intendencia, diciendo que su valoración "no es tan positiva, los resultados están a la vista, la gente decidió no darle continuidad".

Consultada sobre qué falló con la actual gestión que en días se despedirá, la edil dijo que pecó en la falta de diálogo y en la escucha, no solo de las quejas del sector político "sino la queja que venía desde el sector social, no han estado puestas las prioridades donde debían estarlo, de repente las prioridades están puestas en las macetas, en las ciclovías".

"La gestión no supo priorizar cuáles eran las necesidades de la gente y saber escuchar"

Señalando irregularidades detectadas en este tiempo, como ser en la práctica del presupuesto, o de la plaza 9 de Julio y el puente Ayacucho más recientemente, también apuntó a la postulación de Daniel Amador para el Tribunal de Cuentas. "Esto no ha avanzado a raíz de que no existen los consensos dentro de la obra parlamentaria para poder darle inicio a la designación", manifestó.

Por último y sobre el futuro de Salta Independiente, Benavides anticipó que "vamos a seguir trabajando fuerte y redoblando los esfuerzos para mostrarle a la gente que es lo que queremos hacer; vamos a seguir aportando a la política", concluyó.