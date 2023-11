Plaza 9 de Julio: se pagó por el 97% de la obra pero solo se hizo el 80%

Fue este martes cuando ediles del Concejo Deliberante recibieron a los miembros del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Salta, donde abordaron la ejecución de las obras realizadas en plaza 9 de Julio, resaltándose las irregularidades detectadas en la contratación, los planos de ejecución, entre otras falencias.

Al respecto de la intervención en el cuadrante histórico, la concejal Paula Benavides estuvo dialogando con CNN Salta -94.7 MHZ- donde resaltó que pese al listado de irregularidades planteadas por el Tribunal, no se puede saber a ciencia cierta el panorama de la plaza, puesto que la obra no está concluida en su totalidad.

“Si bien esclarecimos algunos puntos, no hay conformidad entendiendo que ni el propio Tribunal puede cerrar la auditoría, hasta tanto las obras no estén totalmente finalizadas” sentenció la edil reiterando que la obra no concluyó, "de hecho, en el informe nos dicen que hay aproximadamente 80% de avance de obra y se pagó casi el 97%, es decir, está parada pero no finalizada”.

En cuanto a las falencias mencionadas en la reunión de ayer, Benavides mencionó que había documentación no certificada por funcionarios municipales, observaciones por redeterminaciones cuyos montos eran mayores a los precios considerados, documentación no mandada o con 6 meses de atrasos en sus envíos, inexistencia de planos que no permiten conocer el tendido de cables dentro de la plaza, por ejemplo, entre otros puntos.

"La obra no está completa"

Por último la concejal recalcó en que, al momento, no se cuenta con una auditoría íntegra del estado de la plaza ni de las acciones realizadas en estos meses, y que no se podrá contar con el informe en tanto las obras no terminen. “Esto viene para largo”, mencionó para concluir.