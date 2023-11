Tras perder el balotaje, el PJ “se debe un gran debate y una agenda moderna”

Siguen las repercusiones tras la victoria de Javier Milei quien, en el balotaje del domingo, derrotó a Sergio Massa y se convertirá en el próximo presidente, con las voces analizando las medidas que implementará y el tablero político que se abre para los próximos años.

En ese contexto el ex legislador y ex presidente del PJ local, Pablo Kosiner, estuvo dialogando con InformateSalta donde dio su mirada sobre el triunfo del economista libertario. “El resultado muestra una prioridad del electorado sobre la cuestión económica y la sensación de bronca, respecto a la situación económica en Argentina”, manifestó en primera instancia.

Para ampliar este concepto, objetó que se había ponderado una disputa de valores, por un lado el esfuerzo de Massa de convocar a la unidad nacional, frente a los temas conflictivo de Milei que confrontaban la situación económica. “Terminó priorizando esto, Milei fue una vía de expresión de bronca, la clave fue el voto que planteaba un cambio económico en Argentina que se solidificó”, subrayó.

“Massa, frente a un gobierno sin conducción y el fracaso de Alberto Fernández, hizo sobrados esfuerzos para tener una buena competitividad”

Sin embargo Kosiner se mostró alerta y crítico a las ideas que el libertario ya anticipó que pretende realizar en el país, como ser la eliminación de la obra pública, lo cual consideró que no es viable al no haber financiamiento privado en el país. “Milei dijo cuál será su agenda, la mayoría lo votó, después no pueden decir que no creían que la iba a hacer, ahora hay que prepararse para las cosas que dijo que va a hacer”, advirtió.

Dicho esto y consultado sobre el futuro del Partido Justicialista tras la derrota del domingo en las urnas, su ex presidente a nivel local no consideró que el PJ “esté muerto” como supieron calificar, pero sí que se debe un debate. “Desde el ‘45muchos intentan ponerle una lápida al peronismo y éste va rediscutiéndose, sacando su propio debate y nuevos liderazgos”, objetó.

También dijo que el partido “sí debe hacer un gran y profundo debate donde ningún sector pretenda ser más importante que el mismo peronismo; debe ser más democrático, con una agenda más moderna, con una agenda del 2023 y no del ’45; ahora hay que reasumir responsabilidades”, concluyó.

“El peronismo debe pasar a una nueva instancia con nuevos liderazgos”