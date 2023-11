Quién es y a qué se dedica Óscar, el padre de Fátima Florez y suegro de Milei

Tras el triunfo de Javier Milei ante Sergio Massa en el Balotaje 2023, la vida de Fátima Florez cambió por completo, y a partir del 10 de diciembre se convertirá en al primera dama de Argentina. Su padre, Óscar, habló delante de los micrófonos y se refirió a su romance con el presidente electo.

El padre de la humorista es arquitecto y mantiene un bajo perfil, sin aparecer mucho en los medios de comunicación, aunque acompaña a su hija cuando hace su trabajo en el teatro.

En diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece), hace un tiempo atrás, aclaró: "A veces puedo venir a verla al teatro, pero trato de estar. No se puede medir el crecimiento de ella, no tiene techo".

Sobre su relación con el libertario, Óscar se animó a opinar por la posibilidad de que su hija se transforme en la primera dama, previo a definirse las elecciones presidenciales, y afirmó: "Yo la veo muy contenta a Fátima, realmente la veo contenta. No lo conozco personalmente (a Milei). Nunca me la imaginé como primera dama, indudablemente no. Es algo difícil de soñar, si se da esa situación, seguramente estará feliz".

Qué dijo Fátima Florez sobre su rol como primera dama

La humorista habló con Socios del espectáculo (El Trece) y comentó cómo será su vida a partir del 10 de diciembre cuando su pareja asuma como presidente de la Argentina.

En cuanto a poder desempeñar su rol de primera dama y continuar con su labor artística, afirmó: "Creo que se pueden combinar las dos cosas de una manera súper perfecta".

Luego, explicó: "De hecho, yo estoy pensando en la temporada de verano en Mar del Plata, como hago siempre dos meses de temporada a full, con un nuevo mega show espectacular. Y, al mismo tiempo, acompañarlo a Javier en este rol tan importante del cual la gente y el pueblo lo eligió de manera unánime prácticamente. Se pueden compatibilizar muy bien las dos vidas".

¿Fátima Florez vivirá en la Casa de Olivos?

Por esta razón, Rodrigo Lussich le consultó: "¿Te vas a vivir a Olivos el 10 de diciembre?": Sin embargo, la humorista prefirió ser cautelosa y no dar ningún indicio: "Tanto no les puedo contar todavía".

De esta manera, Nancy Duré la interrogó a Fátima Florez: "¿Pero, te gustaría hacer alguna acción social?". Y ella aseguró: "Yo siempre he hecho labores sociales y de caridad porque es algo que me hace muy bien al alma, que me llena de corazón. Eso lo disfruto, lo he hecho siempre y lo haré más porque me encanta, porque lo siento y porque lo vivo". /Exitoina