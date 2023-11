Hipotecados UVA le contestan a Milei: “No había otra opción de créditos en ese momento”

El presidente electo, Javier Milei, causó revuelvo al referirse a los créditos UVA. Consideró que tendrían que haber tomado otro tipo de créditos con una tasa de interés más alta. “¿El gobierno les puso una pistola en la cabeza para que los tomen? Usted tomó una decisión en términos de renta-riesgo y ahora como el resultado es adverso, usted quiere que lo pague otro”, dijo.

En diálogo con InformateSalta, Mara García, una de las afectadas por la situación, indicó que no le sorprendieron los dichos debido a que vienen desde hace dos gobiernos nacionales con dicho problema. Además, aseguró que en ese momento no había otras alternativas.

“Creo que él tiene un gran desconocimiento de lo que es la problemática de los créditos UVA, de en qué contexto fueron dados, porque él en uno de sus dichos dice hubieran agarrado un crédito tradicional. No había otro tipo de crédito en el momento que salieron los UVA. No teníamos esa posibilidad, era eso o nada, porque no había otra opción a crédito”, dijo.

En este sentido, agregó que decidieron tomar la deuda ante la promesa de Mauricio Macri de bajar la inflación a un dígito y de que el valor de la cuota iba a ser menor a la de un alquiler, lo que si se cumplió sólo por poco tiempo.

“Nosotros no pecamos de ignorantes, sabíamos a dónde nos metíamos, pero nunca pensamos que, iba a ser un desastre como esto. Confiamos en que lo que se estaba diciendo desde una política pública de acceso a la vivienda se iba a poder sostener y no se pudo. Y hoy en día es totalmente inviable. Uno en la desesperación de tener su casa propia y no ver tirada todos los meses la plata a un agujero negro, como son los alquileres. Y bueno, accedimos a lo que podíamos en ese momento. Nadie nos puso un revólver en la cabeza, es verdad. Nosotros accedimos, nosotros firmamos”, expresó.

Asimismo, fue muy contundente al afirmar que el colectivo Hipotecados UVA, conformado por familias de todas las provincias, no quieren que el gobierno les regale nada. “No nos interesa que le saquen a los que menos tienen para pagarnos a nosotros que sea casa. Lo que sí queremos, es que las políticas se adecúen para que poder pagar un crédito que sea viable, previsible en el tiempo, sostenible en el tiempo”, manifestó.

A su vez, adelantó que los diputados nacionales Carlos Zapata y Emilia Orozco, afines al espacio de Milei, los recibirían después del 10 de diciembre. “Estamos con la esperanza de que nos puedan recibir y explicarles porque. Yo creo que hay una falta de información de lo que son los créditos y de lo que son este tipo de créditos”, aseveró.

Finalmente, recordó que hay un proyecto frenado en el Senado de la Nación, a través del cual buscan que le cambien el índice de actualización de la cuota y que se retrotraiga la deuda a agosto del 2019.

“Está presentado desde hace por lo menos tres meses en Senado. Era que se iba a tratar antes de las PASO y no se trató, lo postergaron para antes de las elecciones, las primeras y tampoco, a la semana de las elecciones y tampoco. Entonces, ojalá que ahora o los que están o el que vengan puedan sentarse a evaluar nuestro tema, nuestra problemática y tomar una decisión, pero una decisión que sea coherente, no más parches”, concluyó.