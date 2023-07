Hipotecados UVA: “Es un parche más de tantos que nos han dado”

En la última sesión de la Cámara de Diputados de la Nación se aprobó el nuevo régimen de protección para deudores hipotecarios UVA, denominado Sistema Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios (UVA), el cual busca un alivio a los morosos de estos créditos para obtener sus viviendas. Sin embargo, los damnificados creen que no solucionará el problema.

Al respecto, Mara García, una de las personas afectadas en la provincia, aseguró a Somos Salta que no es un verdadero alivio. “Es un parche más de tantos que nos han dado, no condice con lo que está pidiendo el universo de Hipotecados UVA hace años. pedimos siempre lo mismo, nunca modificamos nuestro pedido”, dijo.

En este sentido, aseguró que lo que ellos piden desde hace varios años es que se revea el capital, de manera contraria, la deuda que contrajeron será eterna. “Lo que nosotros necesitamos es que se retrotraiga primero porque ya estamos en un sobreendeudamiento terrible, pedimos que se retrotraiga hasta agosto del 2019, y de ahí readecuar el capital y volver a empezar con todo porque ya estamos sobreendeudados a la máxima potencia. Hay familias que están pagando una cuota de 300 o 400 mil pesos, es una locura”, expresó.

Desde su perspectiva, el único punto bueno que le ve al proyecto es que establece que se van a suspender las ejecuciones por un año. “El problema va a seguir existiendo si no se trata de fondo. La cuota va relacionada directamente con el capital adeudado. Si el capital va a aumentando, la cuota va a ir aumentando y el capital está en UVA”, manifestó.

Y graficó con su propio ejemplo cómo es la situación actualmente. “Al momento de sacar el crédito a vos no te prestan plata, te prestan UVA. En mi caso, me prestaron 55 mil UVA, que traducidas al valor de ese momento, me daba un $1.490.000 y yo tengo que pagar por mes 337, al precio del UVA del día que tengo que pagar, en junio pagué $89.000 de cuota y le debo al banco $10.000.000”, concluyó.