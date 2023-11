Amenazó y agredió a su ex pareja: “Si no estás conmigo no vas a estar con nadie”

Una mujer concurrió al destacamento de Villa Palacios para denunciar a su ex pareja, con quien mantuvo una relación de casi cinco meses. Contó que el 9 de octubre de este año estaba en su departamento cuando se presentó el acusado y comenzó a golpearle la ventana mientras la amenazaba gritando “te voy a matar, si no estás conmigo no vas a estar con nadie”, mientras le mostraba un cuchillo. Llamó a la policía, pero él ya se había ido.

Agregó que dos días antes ella estaba con sus amigos y él apareció insultando y amenazando al grupo. Dijo que esta era la primera vez que lo denunciaba, pero tenía conocimiento de denuncias anteriores por parte de la joven que salía antes con él. Además, contó que ya en enero la había amenazado a ella y a su padrastro.

El 10 de octubre se presentó la mujer en la Comisaría Seccional Primera y volvió a denunciarlo. En esa oportunidad contó que estaba afuera del gimnasio al que concurre cuando se presentó su ex pareja y golpeó con una piedra en la cabeza a su entrenador, con quien se encontraba en ese momento, mientras intentaba agredirla también a ella. La defendieron algunas personas que en ese momento se encontraban en el gimnasio y la policía que le habían asignado como consigna ante la denuncia que le había hecho el día anterior.

Finalmente, él se subió a un taxi que lo estaba esperando y se dio a la fuga. Aclaró en su denuncia que desde su separación el acusado se obsesionó con ella.

El hombre de 29 años fue detenido, y la fiscalía solicitó su prisión preventiva, por lo que se dio intervención a la Oficina de Gestión Judicial de Garantías (OfiJu), que fijó una audiencia flexible y multipropósito en el marco del plan piloto de oralidad.

Las partes expusieron los fundamentos de sus pedidos al juez de Garantías designado para intervenir en la audiencia, luego de lo cual resolvió mantener la prisión preventiva del hombre, que fue acusado de los delitos de coacción agravada por el uso de arma, amenazas (dos hechos), desobediencia judicial en concurso real.

Seguirá detenido en la Alcaidía General de la Provincia. No obstante, el juez ordenó al sistema UADME que realice un informe de factibilidad, para que, en caso de ser factible, se le otorgue el arresto domiciliario. En ese caso tendrá prohibido todo tipo de contacto por cualquier medio con la víctima y los testigos, iniciará tratamiento psicológico para el control de sus impulsos y comparecerá a la justicia las veces que sea citado.