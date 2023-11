Iniciarán sumarios a médicos tras los cruces por insumos en Hospital de Orán

En las últimas horas InformateSalta se hizo eco de los cruces que se suscitaron entre profesionales del hospital San Vicente de Paul en la ciudad de Orán, luego que un médico aseguró que no contaban con los insumos necesarios para las cirugías dentro del nosocomio, para luego ser contradicho por el mismo gerente asegurando que contaban con todo lo necesario para las intervenciones quirúrgicas.

Al respecto de este tema el doctor Adrián Rúa, secretario de Servicios de Salud de la Provincia, estuvo dialogando con CNN Salta -94.7 MHZ- donde precisó que tomaron conocimiento del caso, se contactaron con las autoridades del hospital y anticipó un sumario investigativo tomando a posteriori las medidas consecuentes.

“Cuando tomamos conocimiento, nos ponemos en contacto con el gerente para saber si estas denuncias mediáticas eran reales y cuáles eran las causas; el gerente, el jefe de quirófano, la jefa de farmacia, la gerente administrativa, nos dicen que estaban todos los insumos y todas las condiciones dadas para que se realicen las cirugías”, comentó Rúa primeramente.

A esto dijo que se suscitó preocupación porque un solo servicio de cirugía del hospital había resuelto suspender, de forma unilateral, cirugías para el jueves y viernes de la semana pasada, mientras que otros servicios continuaron con las atenciones programadas.

Aquí Rúa comentó que el ministro de Salud, Federico Mangione, indicó “la investigación sumaria, pediremos el descargo de los médicos que decidieron no operar jueves y viernes de manera programada, que no programar para el lunes y martes, se hará la investigación sumaria y se tomarán las medidas necesarias que corresponden, no en función de castigar a nadie, pero si preservar la salud de los pacientes”, aseveró.

“Es la primera vez que tenemos una queja de esta magnitud y, más allá de la queja, el tema es la forma”