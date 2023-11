Desde el viernes, no se podrá tener vinculada una cuenta bancaria con Mercado Pago

Mercado Pago informó este miércoles a todos sus usuarios que desde el próximo viernes, 1 de diciembre, por una norma del Banco Central (BCRA), ya no tendrán vinculada su cuenta bancaria a la billetera virtual.

Esto es consecuencia de las nuevas Comunicaciones “A” 7514 y “A” 7841 del BCRA y la empresa advirtió que esto afectará a más de 4 millones de personas que usan Débito Inmediato (DEBIN) para ingresar dinero a sus cuentas de Mercado Pago.

Sin embargo, indicaron que, a partir de diciembre, van a poder seguir ingresando dinero en sus cuentas mediante transferencia bancaria, que es gratuita y se acredita al instante.

La empresa informó que está esperando una respuesta del BCRA para solucionar este problema y, así, volvió a abrir la puerta de una polémica que lleva meses con el regulador financiero.

en septiembre de este año, luego de unos días de tensión entre Mercado Pago, el Banco Central (BCRA) y el Ministerio de Economía por la medida que dispuso cambios en la modalidad que se utiliza para el fondeo de cuentas bancarias y de proveedores de servicios de pago, el regulador monetario se paró en un punto intermedio y acudió a la Comisión Interbancaria de Medios de Pago (CIMPRA) para que analice el tema.

Mercado Pago y los DEBIN: una disputa con el BCRA

La disputa había comenzado el 14 de septiembre, cuando, a través de la Comunicación “A” 7841, el Central dispuso que el primero de diciembre de este año sería la fecha límite para el reemplazo del mecanismo de Débito Inmediato (Debin) por las transferencias pull como herramienta para fondear cuentas.

El Debin es una transferencia en línea en la cual quien cobra inicia el trámite y quien paga solo debe aceptarlo. En tanto, las transferencias inmediatas “pull” son solicitudes o pedidos de fondos que permiten previa autorización del dueño del dinero, la acreditación inmediata del monto pautado en la cuenta del solicitante.

Si bien el cambio de un medio por otro era un proceso que venía en marcha desde el pasado 7 de agosto para los usuarios de billeteras bancarias y de proveedores de servicios de pago (con la puesta en marcha de las transferencias pull), el detonante fue la fecha límite que fijó el regulador.

Mercado Pago salió a responderle que esa decisión afectaba a más de 4 millones de personas y que esa medida hacía más complejo el traspaso de dinero de una cuenta bancaria (CBU) a otra de una billetera virtual (CVU). Destacaron que el DEBIN comenzó a utilizarse para el ingreso de dinero en la billetera hace casi tres años y que es el canal de fondeo más valorado por las personas por su "simplicidad y seguridad".

El BCRA le respondió que esa decisión se había tomado en consenso con el sector fintech y que apuntaba a dar un paso hacia el ordenamiento del sistema de pagos, dado que el DEBIN no fue creado para fondeo de cuentas.

Lo que dijo el BCRA de la medida

Aseguran que apunta a garantizar la seguridad del usuario y dado que ha habido muchas estafas con el uso de DEBIN y que esto está relacionado al hecho de que ese tipo de transferencias fueron creadas para otros fines, no para fondeo de cuentas.

Lo concreto es que el BCRA no anunció ninguna marcha atrás con la norma mencionada, sino que aceptó . No acusaron recibo de ningún pedido formal de Massa, más allá del video. Sin embargo, dispuso devolver la pelota al campo en el que juega CIMPRA para que analice propuestas y evalúe las mejores prácticas para resolver este conflicto de DEBIN vs. Pull y también el de la interoperabilidad de códigos QR para pagos con tarjetas.

CIMPRA es un organismo que el BCRA también integra, ya que se trata del foro en el que los distintos actores del Sistema Nacional de Pagos planifican y monitorean la evolución de los medios de pago. Forman parte de las cámaras bancarias y la de Fintech (sector al que pertenece Mercado Pago).

Fue en esa instancia donde se había acordado avanzar con la normativa, ahora, cuestionada. Se abre nuevamente la instancia para proponer cambios que contenten a todos, o, aunque sea, a la mayoría, y, sobre todo, a Mercado Pago, que es el principal jugador de billeteras virtuales hoy.