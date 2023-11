¿Peajes sí, peajes no?: Mirá cuánto podría llegar a salir

En los últimos días, surgió la posibilidad de reintroducir peajes en Salta, generando un revuelo en la opinión pública. Ante esta situación, Alejandro Martorell, director del ex peaje AUNOR, fue consultado por CNN Salta 94.7 al respecto.

Martorell explicó que en aquel entonces, el contrato completo de Aunor ascendía a 45 millones de dólares, con un precio de peaje establecido en 1,94 dólares. Sin embargo, en la actualidad, el costo estimado para repavimentar toda la vía de acceso se eleva a aproximadamente 80 millones de dólares, casi el doble del costo inicial.

En vista de ello, sostuvo que podría implicar que el peaje para los automovilistas se eleve a 4 dólares, es decir, $1520.

Dudas y malas experiencias

En diálogo con CNN Salta, comentó sobre lo ocurrido con el peaje “no fue una buena experiencia Aunor” remarcando que no se había respetado el contrato en ese entonces, ya que no solo correspondía la pavimentación inicial sino también varias repavimentaciones a lo largo del contrato, por lo que tenía fecha de finalización en el año 25 entregando una autopista impecable.

Cuando se llevó a cabo la idea de implementar un peaje durante el gobierno de Juan Carlos Romero, el peso valía 1 a 1 en relación al dólar, cuando empezó a funcionar el país salió de la convertibilidad y recién en 2005 se logró actualizar el valor, pero a un porcentaje menor, en ese momento se negoció la finalización del contrato porque era “totalmente inviable”.

El ex director expresó que la falta en el contrato comenzó con el precio del peaje congelado por 9 años y medios en un país con una gran inflación, cuando lo recaudado no alcanzaba para el pago de sueldos, lo que derivó en que hoy Salta tenga un acceso “que es un desastre” y en una pérdida importante no solo del contrato sino también económica para ellos.

Al no cumplirse el contrato tomaron la decisión de no repavimentar por el incumplimiento de contrato. “Tiene que haber respeto de la ley, seguridad jurídica, sin seguridad jurídica es inviable” declaró sobre la posible instalación de peajes.