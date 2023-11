Menú para las fiestas: ¿los salteños buscan precio o darse un gusto?

La suba de precios en los productos ya no se ven cada mes o semana, sino en el día a día o en el momento de llegar a la caja, así lo manifestaron quienes esperaban para comprar un producto de lujo como la carne.

¿Asado por sí o por no? consultados por Multivisión, salteños comentaron que la suba de precios no modifica su consumo de carne “si uno trabaja puede darse gustos”, mientras manifestaban que si no lo pueden pagar buscan otra cosa sin realizarse muchos planteos.

“Cuando hay ganas de comer un asado, se puede hacer” expresaban, pero si resaltaron que al no tener un precio de referencia no saben con certeza si algo esta caro o no.

Precios:

Si el asado es tu opción para las fiestas, por el momento, los precios rondan estas cifras:

· 1 kg de vacío $5000

· 1 kg de queperí $4800

· 1 kg de costillas $4300

· 1 kg de entraña $5900