Caso YOMIGT: Todavía no hay denuncia colectiva porque no se conoce a los responsables

Cada vez son más las personas que denuncian fueron estafadas con la aplicación YOMIGT que resultó ser una estafa piramidal, en Fm Pacifico declaró la abogada Solange Canuni que es damnificada y a su vez ayuda a toda la gente que fue estafada por esta App que supuestamente compraba y venida criptomonedas.

“Primero informar que esta demanda se desfiguró un poquito, lo que estoy haciendo es que cuando la App se cayó y la gente no podía sacar la plata, me dispuse ayudar y mi número se viralizó en diferentes provincias y países, yo estoy para nuclear a toda las personas que quieren denunciar con la información que son relevantes y la pongo a disposición de la fiscalía de ciberdelito para que pueda seguir avanzando con la investigación”.

Declaró que todavía no se hizo una demanda formal porque no se encontró a los responsables: “Una demanda colectiva en este momento es hacer una demanda al aire porque no se sabe quiénes son las personas físicas que están detrás de esta aplicación, entonces es necesario dar con los responsables directos y después si dar lugar a una demanda colectiva en la vía civil por daños pero primero la fiscalía que tiene el todo el organismo que tiene para rastrear las billeteras virtuales”.

“Algunas de esas personas ya están siendo investigadas porque salteños y personas de otras provincias que dieron nombres específicos pero ahora la fiscalía tiene que investigar el nexo relevante para determinar si son responsables directos. Esto es una estafa piramidal y se comprobó que la aplicación nunca invirtió en criptomonedas sino que cada persona que recibía dinero era del que ingresaba después”.

Contó su propia experiencia ya que ella también es damnificada esta aplicación: “Yo había ingresado para probar porque había gente de mi círculo que lo estaba haciendo, por eso estuve en todos los grupos cuando esto empezó a fallar e inicie esto de juntar a todas las personas y poner a disposición todos los datos para sumar más gente a la denuncia y así generar más impacto”.

“El sistema empezó a llegar a los salteños en mayo de este año, es una aplicación que cuando ingresabas te recomendaba ingresar con 100 dólares, a partir de transacciones que ibas haciendo en la aplicación iba aumentando y si ingresabas dos personas por lo menos iban a lograr permanencia en la aplicación para seguir aumentado tu dinero, cuanto más personas ingresaban a la App, las transacciones te iban a generar más dinero”.

También contó cómo se articulaba esta aplicación para estafar a más gente: “Los que te daban información supuestamente de fuente de los creadores de la aplicación decían que era una aplicación de arbitraje, es decir de compra y venta de cripotomonedas, de acciones y no era así pero hubo una desinformación para que la gente ingrese y hasta lleguen a sacar préstamos o ahorros de toda su vida”.

“Las primeras personas que ingresaron al principio llegaron a comprar propiedades porque hicieron mucho dinero y en las estafas piramidales eso es lo que genera confianza porque se ven personas reales que están ganando dinero y así la sociedad se convence que todos van a poder progresar”.