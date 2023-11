Robo de celular en una clínica: Sospechan de un empleado de una empresa tercerizada

Una familia oriunda de La Candelaria pasó un desagradable momento mientras uno de sus integrantes se recuperaba de una cirugía al corazón en el Sanatorio Altos de Salta. A la mujer, quien cuidaba a su esposo, le robaron el celular y le vaciaron la cuenta de Mercado Pago. Sospechan de un hombre que estaba trabajando en el lugar, empleado de una empresa tercerizada.

En diálogo con InformateSalta, Matías Arias, hijo de la damnificada, reconoció que la atención que recibió su papá fue excelente, pero lamentó lo ocurrido. Aseguró que su madre bajó a comer a un patio interno del edificio y se olvidó su teléfono. Y aunque lo notó rápidamente, ya nada pudo hacer.

“Subió de nuevo con mi papá, se dio cuenta, bajó inmediatamente de vuelta, y en frente había un hombre regando las plantas en el jardín, le preguntó a él, se puso un poco nervioso y le dijo que no había visto nada, y en ese momento no había nadie más ahí. Incluso después lo había cruzado el muchacho, le volvió a preguntar y se volvió a negar, de que no lo había encontrado”, dijo.

La mujer regresó a la habitación y con la ayuda de su hijo le dio de baja al número y comenzó a cambiar las contraseñas, pero para su sorpresa dos días después se percató que faltaban $260.000 de su cuenta de Mercado Pago, dinero que estaba destinado para gastos médicos.

“Le habían vaciado la cuenta y habían hecho transferencias, a una misma persona, varias transferencias. Se hizo la denuncia correspondiente sobre el robo del dinero y después, en el transcurso de la semana, me dirigí al sanatorio, a lo que es una de las oficinas, para preguntar, básicamente, si las cámaras que estaban ahí enfrente funcionaban, porque había justo una que estaba apuntando hacia el patio ese. A lo que me contestaron que no, que las cámaras esas filman en el momento pero no graban”, contó Matías.

En este sentido, pudo hacer algunas averiguaciones más, porque todas las transferencias se habían hecho a la misma persona y quedó registrado el nombre y apellido de quien las recibió.

“Se preguntó por ahí a gente en el sanatorio, y estas personas dijeron que sí, que trabajaba este hombre ahí. Coincide el mismo nombre y el mismo apellido que del hombre al que mi mamá le preguntó. Lo que me contestaron del sanatorio es que era de una empresa terciarizada, no empleado de la clínica”, expresó.

Además, indicó que también hicieron el reclamo en Mercado Pago, enviaron los comprobantes de las transferencias, pero por los tiempos burocráticos aún deben esperar la resolución. “Se supone que ellos tendrían que haber hecho cambio de contraseñas”, concluyó.