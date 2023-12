“Bodas de escape” como en Las Vegas: el lugar de Argentina donde las parejas viajan para casarse en secreto

El turismo del vino en Mendoza goza de su momento de mayor expansión, a partir de la mayor llegada de visitantes extranjeros y la reciente conquista de cuatro estrellas Michelín y 15 nominaciones destacadas para restaurantes de la enogastronomía.

La fama conseguida por los chefs de bodegas y la belleza de los paisajes de viñedos y montañas genera nuevas oportunidades en otros rubros como son las bodas de destino, que en su mayoría eligen parejas brasileñas.

A las tradicionales bodas con invitados, se ha sumado una novedad que no para de crecer: los casamientos secretos, íntimos y sin invitados.

Son conocidas como elopment wedding, como se llama a las bodas de escapada. Es una elección romántica para dar el sí quiero en lugares paradisíacos, sin invitados, a veces con uno o dos testigos íntimos que acompañan, en una ceremonia que tiene todos los detalles de un casamiento tradicional.

Una terraza en medio de los viñedos frente al imponente volcán Tupungato, en el Valle de Uco mendocino; o bajo una pérgola de flores en un jardín junto al lago Potrerillos rodeado de las montañas nevadas de la precordillera son algunos de los paisajes elegidos para estas ceremonias íntimas.

Silvia Bodiglio, es organizadora de eventos y bodas de destino en Mendoza. Lleva 20 años siendo asistente de estos eventos y, en ocasiones, ha tenido que participar como madrina de boda de sus clientes extranjeros.

La especialista recuerda que la primera boda de escape que tuvo que organizar fue en 2010, cuando no era tendencia. "Fue algo muy especial, muy raro, una pareja de Brasil, con sus hijos pequeños, de 5 y 8 años", describe.

El matrimonio y sus dos hijos estaban vestidos de gala, pero todos descalzos. "Me pidieron que fuera madrina del momento, no había ningún otro familiar o amigo, y accedí. Cuando concluyó, nos pusimos a llorar juntos", dice Bodiglio.

La elección de una boda íntima no tiene que ver con el presupuesto que dispone la pareja, porque hay elopment weddings costosas.

Los novios eligen la mejor suite de los resorts vitivinícolas, la botella de vino y el espumante más costoso, contratan músicos para ambientar el momento de la ceremonia, decoración, maquillaje, peinado, fotografía y una comida especial.

Casamientos de escapada en Mendoza: cuánto cuestan y qué incluyen

El costo promedio de una boda secreta es de 10 mil dólares incluido el alojamiento y la locación por una noche, de acuerdo a los valores actuales en Mendoza.

Para darle un marco legal, muchas veces se contrata el servicio del Registro Civil móvil del Gobierno provincial, que cobra 32 mil pesos para trasladar a un oficial de Justicia a las distintas locaciones.

Algunas parejas prefieren una ceremonia simbólica, donde se elige a un religioso para dar su bendición o a una persona de confianza que dirija el momento de anillos y el sí quiero.

"Aunque no tienen invitados, son bodas planeadas, una experiencia única, donde los novios buscan estar solos y no privarse de la exclusividad de los alojamientos de bodegas, los vinos, la gastronomía de alta calidad y los paisajes imponentes", comenta Bodiglio.

El servicio de la boda incluye un almuerzo o cena antes del atardecer en 6 pasos de comida y acompañado de distintos tragos o vinos, la ambientación con flores importadas, la vajilla y el mobiliario, un violinista, saxofonista o bandoneonista que musicaliza la ceremonia, fotógrafo y asistente personal para los novios.

La mayoría de las parejas elijen casarse con la compañía de un amigo o amiga como testigos, el padre o la madre de uno de ellos, nunca supera los cuatro invitados.

"En una boda reciente que hice en el lodge de Rosell Boher, los únicos invitados eran el padre y la madre de la novia, y la madre del novio", cuenta la organizadora. Y recordó: "En una boda igualitaria, en bodega Séptima, ambos padres de los novios no viajaron, pero sí estaban las mamás".

Otra wedding planner con experiencia en Mendoza, María Belén Cappi, contó que sus clientes provienen de México, Chile, Panamá, Canadá, Francia e Italia, entre otros destinos.

"No todas las bodas de fuga ocurren en bodegas porque los novios aprovechan el viaje para hacer turismo de romance y eligen distintos destinos, como la Patagonia y el Norte argentino", explica.

En lo que coincide Cappi con sus colegas es que las elopment wedding, son bodas extremadamente emotivas: "Se llora mucho más que en las bodas tradicionales".

Los brasileños son los que más se inclinan por los casamientos de escapada en Mendoza.

El nivel de secreto es extremo en algunas ocasiones, según cuenta la asesora de bodas: "Me ha ocurrido que me piden que no se comparta ni se suba ninguna foto a las redes sociales porque ni sus seres más cercanos saben que se están casando".

Para poder darle legalidad a la ceremonia, las organizadoras de eventos deben estar en constante actualización de los tratados vigentes entre los países para poder hacer válidos los casamientos de destino.

Y en cuanto a las diferencias con los casamientos tradicionales, dicen a coro las wedding planners: "Son clientes respetuosos, valoran el servicio y no discuten los presupuestos", según publica Clarín.