Desde el Ente Regulador buscan darle un marco legal y prolijo a los servicios

La Secretaria de Recursos Hídricos y el Ente Regulador de Servicios Públicos firmaron una resolución a partir de la cual las urbanizaciones deben realizar obligatoriamente micro y macro mediciones.

En el marco de lograr que los servicios públicos se brinden en el marco de la legalidad y la prolijidad, Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador, explicó que esta resolución protegería a compradores, ya que mucha gente está sujeta a una defraudación al comprar un lote que prometían venir con el servicio de agua, cosa que no sucede generalmente.

Por ello, la Secretaria de Recursos Hídricos es la única con potestad para dar autorización que concede agua o da permisos para tener agua.

Esta resolución firmada por organismos que son autoridad de aplicación del código de agua, fija el plazo de 90 días para colocar macro medidores y 180 días en el caso de micro medidores en urbanizaciones privadas cerradas.

Los administradores, desarrolladores, consorcio de propietarios y usuarios deben cumplir con esta disposición, al no hacerlo serán sometidos a potestades disciplinarias o multas, también en el marco de la ley 6835 a la que están sujetos Edesa y Aguas del Norte, por lo que las multas podrían ser de hasta 100 millones de pesos.

26 de 120 countrys de la provincia se presentaron a regularizar su situación, de los miles de pozos clandestinos solo 350 personas se presentaron “si se pinchan los acuíferos de esta manera obviamente que el agua va a faltar” explicaba Saravia.

Aclaró que la emergencia hídrica existe, hay inequidad y en el norte el agua escasea como también en muchos lugares de la capital salteña, lo que no puede haber es abuso, manifestó el titular del Ente.

Sobre el agua en la ciudad, se refirió a la turbiedad reclamada sobre todo por vecinos de la zona oeste alta, “falta infraestructura, si uno no tiene una planta potabilizadora cuando hay lluvias con altos caudales, hasta que el agua decanta de manera natural siempre tiene estado de turbiedad, y no es gua que respete los parámetros de calidad normales, es un agua que puede ser sana porque no está contaminada, pero el aspecto es rechazada por el usuario”.

Hizo mención a la preocupante situación del agua en el norte, donde el dique Itiyuro se secó 2 meses atrás y hace aproximadamente 23 días el agua no es apta para consumo, solo para uso sanitario.