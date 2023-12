Encontraron un joven sin vida en un basural de Tartagal

Un terrible hallazgo se dio el día miércoles alrededor de las 18 horas en el basural de Tartagal, cuando un hombre que se dedica a la colección de chatarra para subsistir encontró a el cuerpo de un joven conocido de Misión Cherenta, que se encontraba desparecido desde el jueves.

A través de Videotar Noticias el hombre contó la situación. "Se cayó, yo vi y no le avisé en el acto, yo andaba tomando, me daba cosa estar con la policía ahí alrededor y no me dejó tranquilo toda la noche. Yo llegué a la casa de mi mamá tipo 11 y le dije a mi viejo 'al changuito que lo andan buscando lo vi muerto ahí abajo.

Tras contarle a su papá del hallazgo, juntos, fueron a la policía y reportaron el hallazgo. El joven guió a la policía hasta el lugar y fue en esta circunstancias que personal policial llegó al lugar para realizar las tareas de rigor.

Por su parte, el Jefe de la Unidad Regional N°4, Pedro Álvarez contó que el caso ya está en conocimiento la fiscalía. "Estamos esperando personal de criminalística y bomberos para realizar las tareas de rigor".

Consultado por si se trataría del joven extraviado desde el día jueves confirmó que sí.

Sobre la causa de muerte o las circunstancias del deceso del joven de unos 24 años, el Jefe dijo que todo será materia de investigación "No se sabe, vamos a ver que surge del examen médico".