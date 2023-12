Aseguran que la carne subió más de 50% en relación a la semana pasada

Tras los anuncios del flamante Ministro de Economía Luis Caputo durante la tarde del martes nos invadió la incertidumbre respecto a cómo esos anuncios impactarían en productos y servicios básicos para el común de la gente y uno de estos productos es la carne, que debiera ser esencial en nuestra canasta básica.

Si bien desde hace años atrás el precio de la carne viene siendo cuidado en los mostradores con una economía que se dispara, un dólar oficial de más de $800 pesos y la libertad de precios, el costo de la carne comienza a tomar el valor que, según, referentes del sector siempre estaba hasta un 40% debajo de su precio real.

InformateSalta dialogó durante la mañana de este miércoles con Dardo Romano, Presidente de la Cámara de Comercio de la Carne quien se mostró preocupado por el futuro del sector.

"La carne ha subido mucho la semana pasada, está subiendo hoy, tanto es así que por el porcentual que subió, yo no tengo a ciencia cierta a cuanto quedaría el kilo de carne. Hoy tenemos un incremento respecto a la semana pasada, de hoy, de al menos un 50%".

Advirtió que el problema no solo está en ese 50% que ya es un hecho sino que va seguir subiendo "El tema es que sigue aumentando en el Mercado de hacienda y ese 50% todavía no llegó a reflejarse en los mostradores, en los mostradores tiene un rezago de unos días, por ahí me parece que los blandos que están por $5500, blando especial en $6000 se van a ir a $7000".

Estuvo tan intervenido el precio de la carne que si se lo liberaba iba a acomodarse en valores bastante más alto de lo que estaba. Una de las cosas que hizo Massa fue el dólar diferenciado, eso produjo un desequilibrio grande a los productores y es obvio que si se venía un acomodo, ya se veía que la carne estaba un 30 a 35 % por debajo de lo que debería valer con respecto a sus principal insumo que es el maíz.

"Si sigue subiendo el maíz, va seguir subiendo la carne y es lo que te digo que todavía no tengo una referencia de cual va terminar siendo el precio de la carne en estos momentos", concluyó.