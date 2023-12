Intentaron "empalar" a una cacique en Mosconi por denunciar una banda delictiva

Un hecho aberrante y de extrema violencia habría ocurrido en los últimos días en Misión El Sebil, en General Enrique Mosconi, allí la cacique de la comunidad, Lorena Frías fue atacada por al menos 7 hombres que integrarían una banda delictiva conocida en la zona bajo el nombre "Los Santiagueños".

Ante la falta de acción de la Justicia decidió encadenarse en las puertas de Ciudad Judicial de Tartagal en busca de respuestas y protección.

Según denuncia Lorena, esta banda vende drogas y roba con total impunidad y al invadir su tierra, decidió denunciarlos por un último hecho que fue el robo de rieles de las vías del tren. "Llamé al 911 y denuncié el robo de rieles del tren, la misma policía me mandó al frente. Ellos venden drogas también. Yo denuncio porque ellos se meten en mi Misión. Usurparon casi 1 hectárea con fines delictivos, para vender drogas y guardar lo robado ahí, yo tengo que dar parte a la policía, soy la responsable, soy la cacique".

Lorena explicó que esta banda los invadió hace 2 meses y de ahí todo se volvió una tortura. "Los chicos originarios pasan a cada rato, los no originairos pasan en motos, a comprar drogas".

El día de la agresión fue el miércoles, ella estaba en su domicilio cuando fue sorprendida por al menos 7 hombres. "Me atacaron con todo lo que había. Vinieron masculinos. Son muchas las patadas que recibí, estando inconsciente, todos varones, masculinos, el fiscal determina "lesiones y amenazas".

La mujer dio desgarradores detalles del ataque. "Me quisieron matar, me quisieron empalar, me quisieron ultrajar, había un hierro de la pelopincho y eso me querían meter dentro de la vagina".

"Me voy a quedar encadenada acá hasta que me sienta protegida y mis hijos también estén seguros", expresó por Mosconi TV.