Advierten que otorgar domiciliaria a los jefes penitenciarios "es un peligro" para la investigación

“Es un claro peligro de entorpecimiento para la investigación”, así lo advertía la Fiscal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Odorisio, sobre la decisión del juez de conceder prisión domiciliaria a 12 de los 14 imputados por la venta de droga en el servicio penitenciario de Villa las Rosas. Dentro de los imputados a los que se le concedió el beneficio, se encuentran 3 jefes de policía.

La fiscal, explicó que la audiencia multipropósito llevada a cabo en el día de ayer, tuvo irregularidades desde el inicio, cuando se programó el viernes pasado que de inicio el lunes.

Junto al fiscal Gustavo Torres Rubeltt, buscaban tratar el pedido de prisión preventiva “porque no existe otra posibilidad en la instancia que la causa se encontraba” señalaba la fiscal a FM Aries. La decisión del juez, lejos de este pedido, fue otorgar la presión domiciliaria en contra de todo argumento lógico, recalcó al letrada.

Desde la ligera programación con un periodo de distancia tan corto, se sumó que no se tuvieron en cuenta las audiencias de defensores ni de fiscales, también algunos imputados no contaban con abogados defensores, el no chequeo de la identidad de las personas, llevó a una audiencia improlija y extensa.

Esto desencadenó en una decisión forzada, sin argumentos e incurriendo a gravísimos errores por parte del Juez, quien concedió el beneficio a policías, jefes y civiles muy comprometidos en la causa, “incluso a una persona que registraba condena fue beneficiada con esta morigeración de la prisión que es arresto domiciliario” acotó la fiscal.

El otorgamiento de la prisión domiciliaria, generó preocupación por parte de los fiscales ya que podría mostrar una aprobación de actos de corrupción y perjudicar inexorablemente la investigación, agregando la participaron testigos que temen por la integridad física de sus familiares “es un claro peligro de entorpecimiento para la investigación”.

El cambio de juez en la causa fue motivo de estas irregularidades, ya que en el marco del plan piloto de las audiencias multipropósitos, el juez que ordenó los allanamientos y detenciones ya no se encuentra llevando adelante el hecho, la abogada explicó que es uno de los errores que tiene el plan.

El juez, según manifestó, sin ninguna lógica jurídica, de manera forzada y sin argumentos tomó la decisión “como una predeterminación ya a resolver y a determinar que los imputados vayan a sus domicilios”.

Como queda la causa. Los fiscales cuentan con más elementos para realizar nuevas imputaciones a las mismas personas que se encuentran detenidas, específicamente a un jefe, “hoy tenemos elementos para imputar la comercialización de estupefacientes y ya esta citado para ello” algo que el juez tampoco tuvo en cuenta, aclaró.

“Vamos a seguir avanzando, pero el daño con conceder arresto domiciliario, es terrible” finalizó la fiscal.