Los impuestos municipales podrían tener una actualización cercana al 140%

En medio de las definiciones económicas que se están escuchando a nivel nacional como local, en la Municipalidad de Salta también están acomodando las cuentas y planificando las instancias financieras para los meses entrantes, quedando en el medio la actualización de los impuestos, que podría superar el 100%.

Así lo comentó Agustina Agolio, recientemente asumida como secretaria de Gobierno de la intendencia capitalina, quien en diálogo con FM Aries rescató primeramente el reacomodamiento que están impulsando, en concordancia por lo definido por la Provincia.

“Nos hemos adheridos a estas medidas de Provincia, con la ley de emergencia económica provincial, congelando sueldos de la planta política superior, prorrogando el presupuesto, recorte de gastos de funcionarios, choferes, cajas chicas”, enumeró algunas acciones tomadas ante el contexto que vive Argentina.

No obstante llevó calma a los vecinos, anticipando que la prestación de servicios no se verá afectada de manera alguna. “Esto no afectará (a ninguno), lo que se plantea es tener las áreas bien definidas en funciones y misiones, no tener cargos políticos al vicio, trabajar en la eficiencia con la estructura que tenemos”, declaró.

En vista de la instancia del año y las definiciones económicas para el 2024, se le consultó a la funcionaria si ya está definida la actualización de impuestos, a lo cual Agolio respondió: “Va a haber una actualización, como ocurre todos los años, mandaremos eso al Concejo Deliberante y veremos si sale”. Cuando se le preguntó si dicha actualización sería del 140%, contestó: “No tengo la cifra precisa, eso lo puede dar con detenimiento Hacienda, pero rondaría ese porcentaje”, concluyó.

Por último, al indagarse sobre la eventual derogación de la recategorización de los barrios a nivel impositivo que había determinado la gestión de Bettina Romero, la secretaria de Gobierno dijo que "lo estamos analizando, es la idea".

“Los números los estaremos viendo, los analizará el Concejo y veremos qué se resuelve”