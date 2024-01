Denuncian inseguridad en los monoambientes de B° El Huaico

Luego de pasar toda una vida trabajando y de realizar los aportes para la jubilación, muchos optan por vivir cómodamente, resguardados y cerca de sus afectos, pero esto no es posible para una vecina de El Huaico, ya que denuncia malos comportamientos de vecinos.

Los enfrentamientos entre vecinos o inquilinos suelen suceder en muchas ocasiones por alguna diferencia en cuanto a convivencia, pero en este caso la vecina asegura que teme por su seguridad.

Al ser monoambientes, las dimensiones en cuanto a las distancias entre un departamento y otro son ínfimas, por lo que suele repercutir lo que uno hace en su hogar en la vivienda contigua.

Según explicó, si algún vecino consume sustancias prohibidas o realiza juntadas con muchas personas en estado de ebriedad, produce preocupación para quien vive cerca del lugar del encuentro.

En Somos Salta, la mujer comentó sobre su experiencia de vida que lleva a mirar con recelo estas situaciones. “El alcohólico tiene dos personas, cuando está sana es de una forma y cuando está alcoholizada es violenta y te puede matar”

“Imagínate, vos no consumís alcohol y tenés que aguantar hace 4 años todas las noches, empezás a poner denuncias, te empiezan a insultar, te empiezan a faltar al respeto, yo no te voy a insultar si yo veo que hay una persona violenta no hablo” comentaba, mientras daba cuenta que hay diálogo nulo con los propietarios de los monoambientes.

Si bien existe un control policial sobre la ruta al frente en el camino a Lesser, no da abasto el personal policial.