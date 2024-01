Sin festejos: Pagó por una casa de fiestas, duplicaron el precio y no le devolvieron el dinero

Una joven mamá pretendía festejar el cumpleaños de su hija en un casa de alquiler, buscó hasta que dio con la indicada, una casa en B° Justo Juez de la La Silleta. El 16 de noviembre señó el lugar entregando 20 mil pesos de los 28 mil totales que cobraba el dueño por ocupar la propiedad.

Faltando un día para el festejo, cuando fue a ver la casa, se encontró con que el propietario le había subido el precio a 40 mil pesos, un monto que no podía pagar. Ante su negativa, el hombre le prometió que le devolvería la seña, pero nunca lo hizo.

La mujer dijo que hizo la denuncia correspondiente, pero que no obtuvo ninguna respuesta. Además, afirmó que el estafador siempre le pone excusas para no pagarle y que ya se cansó de reclamar.

“Es una vergüenza lo que me hizo, me arruinó el cumpleaños de mi hija y me robó 20 mil pesos que me costaron mucho conseguir”, expresó por Valle de Lerma hoy.