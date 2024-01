Dengue importado en Metán, intensifican los trabajos de control y limpieza

En las últimas horas Metán tuvo una noticia que los puso en alerta y tiene que ver con la confirmación de un caso "importado" de dengue.

Carlos Camino, Gestión de Salud se mostró preocupado por la aparición de un caso de Dengue en Metán y en tal sentido mostró el compromiso del Municipio.

"Nos sorprendió que tengamos ya un caso confirmado, no importa si es importado o no, el tema es que se instaló el dengue acá. Estamos reforzando el trabajo. Visitando todos los domicilio, haciendo control focal. Tenemos organizado descacharrados" aseguró que no se abandonará el operativo.

La idea de continuar "intensivamente" con el descacharrado es para minimizar las consecuencias de la presencia del Dengue. El próximo operativo se concretará en los barrios 20 de Junio, Fátima y Greco

"Son lugares donde hemos encontrado domicilios en muy mal estado. Vamos a hacer control focal y eliminar todos los recipientes y todo lo que tenga la gente en desuso" pidió colaboración a la comunidad cuando el operativo llegue a sus domicilios y a su vez teniendo los cuidados que se repiten campaña tras campaña.

Por último, Camino no descartó que pueda haber casos de Dengue Autóctonos, vinculados con larvas que han quedado en reservorios hasta esta temporada estival.

"En las visitas que hicimos en la semana encontramos tres domicilios de gente que tuvo dengue y que tenían en muy mal estado los fondos, llenos de larvas. No entendemos la situación de la gente que a pesar de haber tenido la enfermedad no cuida su salud ni la del vecino ni del familiar" concluyó por El Vocero Hoy.