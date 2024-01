Sin vacantes: advierten que la educación pública no puede contener una migración masiva

Con el comienzo del año, los padres se van preparando para el nuevo ciclo lectivo, por lo que se encuentran expectantes ante las cuotas del 2024.

Roberto Suaina, presidente del COPRODEC (Consejo Provincial de Educación Católica), comentó en FM Profesional sobre la incertidumbre ante el costo de las cuotas de los colegios.

Explicó que hasta tanto no se cuente con una definición de paritarias, las cuales fueron convocadas para el próximo 17 de enero, no pueden contar con una certidumbre de los costos salariales por lo tanto pasa lo mismo para definir el valor de las cuotas.

“Esta bueno tener en cuenta que los padres ya tienen ese training de esperar que los colegios una vez anoticiados de los incrementos de costos salariales tengan en claro cuál va a ser el incremento en relación a las cuotas vigentes” dijo Suaina, agregando que los tutores deberán esperar que se parite, lo cual llevará a un ajuste sobre los valores que ya se habían informado.

También se refirió a los padres que les cobraron la cuota en febrero, explicando que ese mes no se cobra por más que las clases comiencen a fin de mes: “el servicio educativo está garantizado en el calendario escolar y se cobra matricula y 10 cuotas”.

Acerca del caso de pedido de documentación en colegios donde se adeudan cuotas, como por ejemplo para solicitar traslado, los mismos serán entregados una vez que se efectúe un documento o material por el estilo que ratifique el reconocimiento de deuda por parte de los padres, una vez realizado esto la documentación se entrega tenga o no cancelada efectivamente la deuda con la institución, para evitar estafas se emplea este método.

Sobre las reuniones con la ministra de Educación, Cristina Fiore, manifestó que la funcionaria demostró una preocupación por escuchar a la gestión no solo privado sino de la educación en general, manteniéndose abierta al diálogo y con una actitud de contención lo que fue bien recibido por el sector.

Consultado por los alumnos que no pueden continuar en la educación privada, destacó el accionar del gobierno provincial que incorporó más de 35 colegios que no tenían aporte estatal con ayuda, lo cual descomprimió las largas filas que se veían buscando lugares en colegios estatales y contuvo al alumnado. Esta la muestra que la parte pública “no están en posibilidades de contener al alumnado que pueda migrar, desde el momento que vos vas y no hay vacantes eso te avisa que no está en condiciones” finalizó.