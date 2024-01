Para Sáenz, el ajuste no discrimina y advierte: “casta o no, se viene un año duro”

En un contexto de preocupación por la situación económica y social que atraviesa la región y el país, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, advirtió que “se viene un año muy duro” que impactará directamente en el bolsillo de todos y cada uno de los argentinos, sin hacer distinciones sociales o “si uno es o no de casta”.

Para ejemplificar sobre la dura realidad que enfrentan los argentinos, a raíz de la inflación del 30% y la devaluación del 120%, hizo hincapié en las recientes subas de combustible, alquileres y alimentos. “Cuando vas a cargar nafta, a buscar un alquiler o al súper no te preguntan si sos o no de la casta, tenés que pagar lo mismo”, dijo.

En la oportunidad, criticó la visión de ajuste expuesta por algunos funcionarios a nivel nacional, a quienes acusó de desconocer la realidad del norte argentino. “Dicen hay que ajustar, en vez de comer tres comidas, que coman dos, hasta que pase todo esto. Pero no conocen la realidad del norte argentino, que en muchos casos tienen una sola comida por día”, afirmó.

En ese sentido, hizo un llamado a sindicatos, gremios y sectores públicos a comprender la situación y buscar consensos para afrontarla. “Se vienen momentos muy difíciles, el no hay plata, es verdad, para el norte no hay plata, para las provincias no hay plata”, lamentó.

En sus palabras, destacó la existencia de dos realidades marcadas por una profunda disparidad, criticando la centralización de obras y beneficios en el centro del país, afectando históricamente a regiones como el norte. “Hay dos argentinas, la Argentina llena de privilegios y aquellos que piensan que la Argentina empieza y termina en la General Paz”.

También enfatizó su compromiso con los salteños, subrayando su papel como representante de los intereses de la provincia y la búsqueda de una equidad y reparación histórica. “Acá en el norte tiene que haber sí o sí una reparación y una reivindicación histórica”, confirmó.

Por último, puso énfasis en trabajar por soluciones reales y equitativas para todos los ciudadanos, más allá de afiliaciones políticas. “Yo reclamo a nivel nacional con fuerza, con ganas, y muchas veces me enojo porque veo que lamentablemente la visión muchas veces de los gobiernos nacionales es absolutamente centralista”, concluyó.