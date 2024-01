Ley ómnibus: continúa el plenario después de la participación de Francos y Bullrich

La Cámara de Diputados continúa este miércoles el debate del proyecto de ley de ómnibus en un plenario de comisiones.En primer lugar participó el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien analizó sobre elecciones, ambiente y turismo. Luego de cinco horas de debate, comenzó la exposición de la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, quien finalizó su intervención luego de otras cuatro horas.

Por la noche es el turno de los funcionarios del Ministerio de Economía, que hablarán sobre cuestiones impositivas, fiscales, deuda, defensa de la competencia y energía, según el cronograma previsto. Entre ellos, está previsto que se presenten el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, que ya estuvo el martes por la tarde; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el secretario de Comercio, Pablo Lavigne; y el director de del programa de Bioeconomía, Fernando Vilella.

La ministra de Seguridad consideró que el PRO tiene que acompañar en el Congreso "los cambios" que se proponen en el proyecto de Ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", enviada por el Ejecutivo al Congreso. En ese marco, defendió el protocolo antipiquetes enumerando que se registraron unos 85.200 piquetes y manifestaciones en todo el país los últimos 14 años, lo que implicarían más de 16 movilizaciones diarias desde el 2010.

Durante su exposición, confirmó que se quitará de la ley ómnibus el artículo que obligaba a pedir permiso al Gobierno para realizar una reunión de tres o más personas en la vía pública. "Ese punto está mal redactado y le vamos a hacer una corrección", dijo.

"Esto se refiere a la ley de tránsito, no a que si tres personas van a comer afuera van a tener que avisar, sino que si más de tres personas cortan una ruta, van a ser desalojadas", aclaró. "Vamos a hacer una corrección para que quede más claro", expresó la funcionaria y explicó que "el derecho de la protesta está absolutamente vigente, lo único que les decimos es que el derecho a la protesta es sin cortar calle".

Asimismo, explicó los alcances del protocolo antipiquetes, que provocaría un incremento de sanciones para aquellos que participen de las movilizaciones y provoquen interrupciones en el tránsito. Esa reforma del Código Penal ascendería a una condena de 1 año a 42 meses -estaba entre 3 meses a 2 años-, que se agravaría a entre 2 y 4 años si los que "cortan las vías lo hacen con armas propias o impropias, como palos, pistolas simuladas, cañas con punta o morteros", expresó Bullrich y precisó que "un mortero en el medio de la plaza de los dos congresos es un arma impropia".

Al exponer en un plenario de comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto de la Cámara baja, Francos apuntó que la iniciativa del Poder Ejecutivo busca "simplificar el calendario para no someter a tantas elecciones permanentes" a la ciudadanía.

"Hacemos una reforma para trasladarle a los partidos las tareas de financiar sus campañas y elegir a sus candidatos. Las PASO sirvieron en algún momento para generar mayor participación y solucionar el tema de la elección de postulantes, pero con el tiempo terminaron convirtiéndose en un sistema anodino que no sirve para elegir candidatos", fundamentó el titular de la cartera de Interior. Y en ese sentido, apuntó que las primarias "no han sido de utilidad y que en muchos casos han implicado un costo para el Estado enorme que no tiene una justificación en sus resultados".

Proponemos modificaciones en el sistema político argentino para generar un proceso de transformación y de cambio en la vinculación de la política con el pueblo (Abro hilo) — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) January 10, 2024

En torno a la reforma del sistema político por circunscripciones, el ministro defendió la reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei para modificar el sistema de elección de los legisladores, al sostener que "hay distritos que están sobrerrepresentados y otros que están subrepresentados". "Cuando se hace un análisis se llega a la conclusión de que hay provincias que se quedan con un diputado y en la provincia de Buenos Aires deberían incrementarse en 20 diputados aproximadamente", aseveró Francos.

Asimismo, el ministro del Interior afirmó que están "dispuestos a contestar y entender que algunos errores cometidos en la redacción de la ley van a ser modificados y a propuesta de nuestros propios legisladores".

