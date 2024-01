Juegos en línea, la puerta de acceso para “groomers”: “Los chicos se relacionan ahí”

Después de que se revelara que la niña de 14 años rescatada de una red de trata fue contactada a través de "Roblox", una plataforma de videojuegos en línea, volvió a ponerse de manifiesto el peligro que representan estos juegos para los menores.

Días atrás, Sofía Cornejo, fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, en CNN Salta, alertó sobre el riesgo, incluyendo otros juegos como Among Us, Free Fire y GTA, señalándolos como posibles puertas de ingreso para los groomers. "Los chicos se relacionan allí", explicó.

En la oportunidad, subrayó que "generalmente, el groomer se presenta como alguien de la misma edad y los niños son capaces de enviarles fotos o videos sin darse cuenta de las consecuencias".

Entre las recomendaciones, destacó la importancia de enseñar a los niños a proteger su imagen y a no hablar con extraños. "Hoy en día, algunos niños se filman, toman fotos y las comparten en Instagram sin comprender completamente lo que están haciendo", afirmó, advirtiendo sobre la necesidad de tener precaución con el grooming.

Para finalizar, agregó que la pandemia exacerbó este tipo de delitos. "En los últimos tiempos, los delitos sexuales contra menores han experimentado un aumento significativo", afirmó, resaltando que solo en los últimos dos meses las denuncias han aumentado en un 100%. "No es que antes los delitos no sucedieran, sino que a veces no se denunciaban", concluyó.