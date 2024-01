Mozos de la Casa Rosada planificarían paro por quita de horas extra

Los mozos que desempeñan su labor en la Casa Rosada están en alerta y vería un paro como la medida de fuerza ante la quita de las horas extra.

Esta quita provocaría que algunos trabajadores pierdan un 60% de sus haberes aproximadamente y pasarían a cobrar $189.271 cuando antes percibían $450.643.

Motivo de esto, para hoy se espera que se reúnan en asamblea en el comedor de Balcarce 50 para definir las medidas a seguir.

Según informó TN varios trabajadores que cuentan con 20 años de antigüedad, vieron reducidos su sueldo en un 58,32% en noviembre y percibieron en el siguiente solo el 41,68%.

“Vamos a laburar todos los días hace años. No nos podemos tomar vacaciones ni nos podemos enfermar porque perdemos las horas extra. En la pandemia fuimos siempre” comentó uno de los mozos al medio nacional.

Muchos se encuentran en incertidumbre y preocupados al ser padres de familia: “la mayoría tiene créditos que pagar que planificó en base a lo que venía cobrando. Que nos corten todo porque creen que es bueno es grave porque no se dan cuenta del daño que hacen” enfatizó.

La asamblea estará presidida por la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE) a las 15 hs en el comedor de Casa Rosada, a la cual asistirán también cocineros, personal del museo y trabajadores administrativos del edificio que se vieron afectados por la misma medida.

Estos empleados dependen, en su mayoría de la secretaria general de Presidencia a cargo de Karina Milei, de la jefatura de Gabinete de Nicolás Posse y del Ministerio del Interior de Guillermo Francos.

Si bien está prevista la adherencia a el paro general del 24 de enero que comunicó la Confederación General del Trabajo (CGT), planificarían otro.

Entre los pedidos se encuentra el aumento del sueldo básico de cada función acorde a lo que cobraban anteriormente con el agregado de las horas extra, ajustes en relación a la inflación y la restitución de 42 trabajadores a los que no renovaron contrato.

También relataron los mozos que no tienen trato directo con el presidente, cuando le acercan un café, su secretario Mario Suli los frena y agarra la bandeja, en el caso de la comida sucede lo mismo solo que el custodio personal prueba todo antes.

Desde el gobierno dijeron a TN, que planifican ordenar el sistema de horas extra pero que no buscan dejar sin sueldo a la gente: “hay algunos trabajadores a los que se les asignaban horas extra que no existían. Queremos que se le pague lo que se merece al que trabaja y que no se aprovechen los vivos. Es algo que se lleva a cabo en todos los ministerios” explicaron.

La eliminación de las horas extra fue emitida por una resolución firmada por el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Guibert.