Habría más denuncias contra la “agente de viajes” denunciada por estafa

Luego que una familia cordobesa denunciara haber sido estafada por una suma de 30 mil dólares por parte de una agente de viajes salteñas, se conoció que habría más personas damnificadas, quienes también habrían hecho lo propio en la justicia.

En diálogo con InformateSalta, Darío Chávez, abogado de los denunciantes, contó que cuando fue a presentar la denuncia en la Fiscalía de Delitos Económicos, pudo ver en la mesa de expedientes que había 3 de denuncias más contra misma mujer, radicadas en noviembre, diciembre y primeros días de enero.

“No tuvimos acceso a esos expedientes, no sé en que estado se encuentran ni en que Fiscalía están, los vi en mesa de entrada que figura con el nombre de la persona. La denuncia ya está hecha por estafa y por la presunta comisión del delito de asociación ilícita, porque seguramente esta mujer no se manejaba sola. Como tiene muchos clientes, quizás con eso iba tapando los pozos de las cosas que hacía, creemos que usaba la plata, hacerla trabajar y a medida que venían más clientes, iba reponiendo”, dijo.

En este sentido, indicó que la mujer trabaja de manera particular y en sus redes sociales se presenta como agente de viajes. “En el recibo figura como monotributista responsable, su nombre y nada más. Ellos iban a retirar la documentación en la calle Jujuy al 300. Ahí tenía una oficina. Más allá del perjuicio económico, la familia de Córdoba está buscando justicia, porque al día de hoy esta señora sigue vendiendo”, expresó.