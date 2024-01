El “Albo” prepara su tercer amistoso

El técnico Rubén Forestello continúa la puesta a punto del equipo para el debut de la Primera Nacional ante Chaco For Ever.

Por eso el Albo jugará un nuevo amistoso de pretemporada ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, el equipo de Marcelo Vázquez, quien dio el bombazo en el mercado de pases con la llegada del "Pulga" Rodríguez.

El “millonario” empató su primer encuentro en el 23 de Agosto con un mix de jugadores del plantel anterior y refuerzos. En su segunda presentación perdió ante Boca Juniors.

Para su tercer amistoso el entrenador prepara el once y la idea es probar los refuerzos para delinear el equipo del debut ante Chaco For Ever, próximo 4 de febrero.