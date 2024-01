Comerciantes salteños festejan el programa "Cuota Simple" de Milei

Este miércoles oficializó este miércoles 24 de enero el lanzamiento del programa “Cuota Simple”, en reemplazo del plan Ahora 12 y que entrará en vigencia el 1° de febrero. El objetivo de plan es incentivar el consumo en el marco de una fuerte aceleración de la inflación. En este contexto los comerciantes festejaron el programa.

En diálogo con InformateSalta, Carol Ramos de Comerciantes Unidos festejó "que se hagan estas cosas porque todos aprendimos a sobrevivir con las cuotas".

Es que "los precios que hay hoy son exorbitantes en todos los órdenes porque nuestra moneda no vale nada" y "si no compramos en cuotas no tenemos como comprar".

Pese a esto, "hay que ver como se va a aplicar".

Este Programa de Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios fue publicado en el Boletín Oficial, mediante la resolución 7, que lleva la firma de la ministro de Economía, Luis Caputo. El nuevo plan de financiamiento en cuotas fijas fue creado para estimular la demanda de bienes y de servicios en diversos sectores.