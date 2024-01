Vuelven las altas temperaturas y alertan por golpes de calor en niños

Tras días donde las nubes dieron un alivio, esta semana regresarán las altas temperaturas a Salta, con jornadas donde las máximas serán superiores a los 30°C, lo cual lleva a poner los ojos en los niños y en los golpes de calor que puedan sufrir.

“En la época actual vemos que faltan recomendaciones para tener un verano saludable en la población pediátrica”, aseveró el doctor Lucas Fraccarolli, médico pediatra quien en diálogo con FM Aries indicó que este fin de semana, de las consultas más frecuentes en el servicio de salud fueron los golpes de calor.

Es por esto que el profesional recomendó evitar la exposición de los chicos al sol y al calor entre las 10:00 y las 16:00 horas, a finque no se genere este trastorno ocasionado por el aumento de la temperatura en el cuerpo o por esfuerzos físicos intensos.

Una segunda recomendación que dio a los padres fue que cuiden la hidratación de los pequeños, que eviten las gaseosas y que no se olviden del protector solar. A esto no deben olvidarse mantener la cadena de frío de las comidas, la higiene de los alimentos y no proceder a la automedicación.

Por último, enumeró que los síntomas a estar atentos son dolor de cabeza, cefaleas, vómitos, mareos, decaimientos, desmayo y sudoración excesiva. Ante cualquiera de estos, deben ir al centro de salud o al hospital pediátrico más cercano.