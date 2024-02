Un penitenciario denunció sobornos y discriminación por sus pares en V° Las Rosas

En medio de las investigaciones que ya se están cursando contra oficiales del Servicio Penitenciario, ahora se conoció la denuncia que realizó un agente de esa fuerza contra sus pares y superiores en la cárcel de Villa Las Rosas, a quienes apuntó por sobornos, discriminación y hasta violencia.

Esta situación la dio a conocer el medio Con Criterio Salta, quien replicó el testimonio dado por Daniel, efectivo que presta funciones en la Unidad Carcelaria N°1, donde está trabajando desde hace dos años cuando llegó desde la ciudad de Orán.

Sin embargo los últimos tiempos no fueron nada fáciles para desempeñar su labor, pues dijo que dentro de la cárcel le piden “coimas” para no iniciarle sumarios. "Me piden una gaseosa de tres litros o un paquete de cigarrillos, y si uno no accede, comienza la persecución. A veces uno tiene que dejar de comer para tener esa plata preparada", dijo entre lágrimas.

Con este problema, habló con sus jefes para que aborden el tema pero no obtuvo respuestas de estos. “Me empiezan a decir cosas sobre mi familia, me dicen que por ser del norte y negro me van a sacar el a...", aseveró el agente, quien ya presentó siete notas como evidencia ante las situaciones que enfrenta.

Por último y con un hartazgo notorio por lo que estaría viviendo, requirió a la jefa del Servicio Penitenciario le conceda una audiencia para que escuchen su realidad, pues hasta sufrió amenazas de arma de fuego por parte de un compañero.