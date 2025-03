Desmantelaron un taller mecánico en Quijano y se llevaron un botín millonario

Nuevamente la ola de inseguridad vuelve a dar que hablar, con los ladrones proliferando en sus fechorías sin importarles los perjuicios que causen, siendo damnificado en este caso un mecánico al que le desvalijaron su taller y se llevaron sus herramientas por un monto millonario.

¿Qué ocurrió ahora? Según la información que compartió el medio Valle de Lerma Hoy, este robo tuvo lugar en la localidad de Campo Quijano, donde un conocido mecánico, llamado Edgar Flores, encontró que malvivientes violentaron su lugar de trabajo.

Esto lo descubrió este lunes por la mañana, mediando las 11:00 horas cuando, al regresar de comprar unos repuestos, vio que alguien rompió el candado de su depósito. “Cuando volví, portón de entrada estaba normal, pero al entrar al depósito donde guardo todas las herramientas, me encontré con el candado roto”, mencionó.

“Encontré todo revuelto”

Fue cuando empezó a evaluar cómo estaba su lugar de trabajo y se topó que el robo había sido importante. Máquinas de soldar, monofásicas Inverter, tres amoladoras grandes de 7 pulgadas, amoladoras chicas de 4 pulgadas, un compresor y otras herramientas de mano, forman parte del botín de los ladrones.

Descubierto este robo, Flores se aceró a realizar la denuncia, tras la cual se hicieron los peritajes de rigor en su taller. Peor fue el mal trago para el mecánico cuando, horas después, notó que también le faltaban pulidoras y herramientas.

“Es la primera vez que me roban y me hicieron un daño muy grande, me robaron herramientas con un valor aproximado de $5.000.000, es una situación muy mala porque son herramientas de uso diario; te atan de pies y manos, pero hay que seguir”, expresó el vecino.