“Le metí un empujón”, habría confesado el femicidio la pareja de Rosmery Aramayo

A casi dos meses de su desaparición y mientras sigue la búsqueda por el norte de la provincia, vuelven a haber novedades en torno al caso Rosmery Aramayo, pues su esposo, uno de los detenidos, habría confesado el femicidio.

Así lo reportó el medio Salta|12 al informar que un policía declaró que fue testigo de la confesión que habría hecho José Eduardo Miranda, pareja de Rosmery quien permanece detenido, diciendo que empujó a la mujer para que cayera al río Pilcomayo.

“Como tu mamá no sabe nadar le metí un empujón” para que se precipite sobre el cauce, habría dicho Mirando, estando detenido, al hijo de 21 años. Cabe recordar que Rosmery es buscada por la zona de Pozo La Yegua, zona donde habría llegado con Miranda.

El medio citado indicó que el policía declaró el 28 de febrero, indicando que fue testigo cuando Miranda, estando ya en la comisaría de Salvador Mazza, escuchó las declaraciones del padre al hijo. “José Eduardo le dice al hijo que sí iba a avisar donde estaba la mujer, solo a mí y a su hijo, no frente a los otros policías”, mencionó el efectivo.

La declaración prosigue mencionando que Miranda habría confesado: “me mandé la cag..., no sabés, como tu mamá me maltrataba a mí, te maltrataba a vos, hijo; como no sabe nadar le metí un empujón” hacia dentro del río donde la llevó.

Miranda está detenido como principal sospechoso de la desaparición de Rosmery, imputado por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. En cuanto al hijo de la pareja, José Alfredo, este también estaba detenido pero fue liberado con medidas sustitutivas, aunque sigue imputado.

“Vos no te preocupés hijo, porque vos sabes dónde está la plata, andá sacando de a poco para vos y tu hermanito”