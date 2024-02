Abuso en el Ragone: "Ese día me dio algo. Pedí ayuda y no me creyeron"

El hospital Ragone está nuevamente en boca de todos desde finales de enero de 2024, producto de la denuncia de una paciente por abuso sexual de parte de un enfermero.

La mujer está realizando un tratamiento en el nosocomio y asegura que hace dos años está siendo sometida por el acusado.

“Hace ocho años que me encuentro haciendo un tratamiento dentro del lugar, y hace dos años que vengo sufriendo ataques de esta persona. Ese día me dio algo para tomar y me fui a la cama, cuando desperté él estaba al lado mío” dijo a Con Criterio.

La mujer afirma que entre dormida sintió que el enfermero la estaba manoseando y luego la penetró: “Como sea, salí de ese lugar, pedí ayuda a la gente que estaba ahí pero no me creyeron, me pidieron que regrese a la habitación. Tuve que saltar la pared del hospital para escaparme y me fui directo a buscar a mi mamá”, agregó la mujer.

Al finalizar, aseguró que quedó adolorida en sus partes íntimas debido a lo que esta persona le hizo, y que le rompió su ropa interior.

Solo lo cambiaron de sector

Desde la dirección de la institución se comunicó que, hasta el momento, no se recibió ninguna notificación oficial por parte de la Justicia. Sin embargo, como medida de prevención se resolvió cambiar de sector a la persona que enfrenta la acusación.

Explicaron que esta decisión se tomó "para resguardar tanto a la denunciante como a las demás usuarias del hospital, así como al propio trabajador, en atención a que, según el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, rige para él el principio de inocencia".